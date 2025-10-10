洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）と診断され、手術を受けた歌手の美川憲一さん（79）が、12月6日に開催予定だった『美川憲一 XMAS CONCERT 2025』を中止することが10日、公式サイトで発表されました。

公式サイトでは「この度、12月6日（土）に開催を予定しておりました『美川憲一 XMAS CONCERT 2025』ですが、本人の体調を踏まえ開催を中止させていただくこととなりました」と報告。あわせて、10月17日の『日本歌手協会「第52回歌謡祭」』の出演をキャンセルしたことも説明しています。

本人の体調については「術後の経過は順調ですが、ペースメーカーが安定して固着するまでにもうしばらく時間がかかること、また入院による体力、筋力の低下も見られたので、念の為に大事をとらせていただきました。本人はいたって元気ですので、どうぞご安心ください」と、伝えています。

美川さんは、11月16日の『フジグラン安芸名店会 歌謡ショー』のほか、12月14日の『美川憲一＆コロッケ Christmas Dinner Show』、12月16日の『ザ・ゴールデンステージ』には出演するとしています。

発表に伴い、美川さん自身もインスタグラムを更新し「ご心配をお掛けしております。良いご報告をしたかったのですが」とつづり、クリスマスコンサートの中止などを報告。

「少しでも早く皆様とお会いできるよう日々努力しております。もう少しお待ち下さい」とつづっています。