10月1日に発売されたLEGO Game Boy。7月から予約していた人は、ソッコー入手でソッコー組み立ての楽しい時間を過ごしたことでしょう。

ほぼ実寸大で見た目もリアル、ボタンも動く。なかにはすでにDIYして、リアルカートリッジでリアルプレイできるように改造した人も登場。

動かないはずのレゴ製ゲームボーイ、猛者が魔改造で動かすことに成功

ソッコー入手した米Gizmodo編集部は「組み立ての楽しい時間が終わってしまうこと以外で悪いところない」と大絶賛。このプロジェクトを担当したLEGO（レゴ）のデザイナーに、お話を聞いてきました。

初代ゲームボーイには本当にお世話になりました。灰色のあのマシンと『スーパーマリオランド』がなかったら、僕は今Gizmodoにいなかったと思います。ガジェット、テクノロジーが好きになったきっかけが初代ゲームボーイ。というわけで、初代ゲームボーイのLEGOを手にするだけで、めちゃくちゃテンションが上がっています。

60ドル（日本では9,280円）のLEGO Game Boyは421ピースで、組み立て自体は結構簡単。18歳以上となっていますが、10歳くらいでもできるかもしれません。僕が組み立てにかかった時間は1時間15分。普通は1時間以下でできると思いますが、僕は途中で写真とか動画めっちゃ撮ってたので。

LEGO Game Boyは、飾るだけのほぼ実寸台レプリカではありません。実際に動きます。といってもゲームができるわけじゃないけど、ボタンやスイッチが動くということ。LEGO版のゲームソフト、マリオやゼルダを入れることもできます。背面を外して「スクリーンの画」を入れ替えることも可能。

LEGO Game Boyのプロジェクトを担当したデザイナーCarl MerriamさんとSimon Kentさんに話を聞いて、制作秘話と共にいろいろ教えてもらいました。

任天堂もフル参加の制作現場

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

LEGO Game Boyは誰が作ったのか。LEGO？ 任天堂？

これ、50/50です。両社ががっつり絡んでの制作だったそうです。任天堂は自社プロダクト、フランチャイズ、キャラクターなどの知的財産について、世界でもトップクラスで厳しいことは有名。Legoがゲームボーイセットを作ろうと思えば、それは簡単なことではありません。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

「任天堂もかなり制作に絡んでいます」というのは、LEGOに勤めてほぼ20年というベテランデザイナーのKentさん。

「日本にいるチームが、任天堂の知的財産チーム、ハードウェアチーム、またクリエイティブ担当チームとつないでくれて、最高のプロダクトにするため適切に情報を共有していました。 初代ゲームボーイにも絡んだらしいハードウェアデザイナーの方ともお会いして話を聞きました」

MerriamさんはLEGOに勤めて12年。過去にはマインクラフトやスーパーマリオのLEGOセットプロジェクトも担当しました。Merriamさんいわく、今回のGame Boyプロジェクトはコンセプトから開発まで1年近くをかけ、ファイナルデザインにたどり着くまでに10回も20回も繰り返し作品を作ったといいます。

ゲームボーイの実寸をLEGOで再現するには限界があったといいますが、僕としてはその限界を感じないほど素晴らしい出来だと思います。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

Merriamさんはこう語ってくれました。

「あれこれするには、物理的なスペースが大きくありません。それでも機能やゲームをいろいろと楽しんでもらえるようにしたかった。 完璧に目標達成できたと思うポイントの1つは、本物のボタンのあの感覚を、LEGOブロックで可能な限り再現できたことです」

LEGO Game Boyはそのすべての部分でデザイン的に大きなチャレンジがあり、Merriamさんいわく、十字キーやボタン、スイッチは30〜40種は試作したとのこと。ちなみにA/Bボタンはミニフィグのハットを活用。ピンクにして、裏側にゴムを通すことであの押し感覚を再現しました。START/SELECTボタンはタイヤのピースを灰色に！

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

LEGOセット作りって何から始めるの？

そもそもLEGOでゲームボーイを作るぞってなったら、中の人は何から手をつけるのでしょう？ 3Dモデリング？ どのブロックをどう使うってどう決めるの？ LEGO70年の歴史のなかから、何千何万というブロックはどう選ぶの？ 新しいパーツってどれくらい作ったの？

「僕のマインドセットがそもそもLEGOのシステムの上にあります。なので現実で何を見ても、LEGOブロックならこういくなってすぐに考えちゃうんですよね」というLEGO超ガチ勢のMerriamさん。ゲームボーイの画面は、実は昔の窓のピースだと教えてくれました。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

LEGO Game Boyのために作られたカスタムピースは…。角っこのこれ！

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

LEGO Game Boy制作にあたって、ヘッドホンなどの周辺機器も付けるかどうか議論したというデザイナーの2人。最終的にはシンプルに本体に注力することになったといいますが、その中でカートリッジのアイデアが出てきたのは終盤の方だそう。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

カートリッジといえば、LEGO Game Boyでこのカートリッジを固定するキックスタンドみたいなパーツがあるのですが、あれは非公式に「ディングラー」と呼ばれていたそうです。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

ちなみにLEGO Game Boy制作にあたって、LEGO/任天堂ファンによる作品はチェックしたか聞いたところ、2人ともあえて見なかったそう。

Kentさんいわく…

「あえてファンの作品は見ないようにしました。実物にフォーカスにしたかったこと、コラボしているパートナーと共に正しいことをするのが目的だったからです」

Marriamさんは、LEGOファンとLEGOデザイナーの違いをこう語っています。

「ファンとデザイナーの最もユニークな違いの1つは、僕らデザイナーは家でこれをつくる人たちのための製品を作るということ。 組み立てるという楽しい体験を作り出すことが、ただ被写体そっくりに作るだけにはないチャレンジとなります」

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

今後のコラボ展開は？

今回の初代ゲームボーイは、任天堂ハードウェアコラボとしては2回目。2020年にNES（海外版ファミコン）がリリースされていました。それと比べると、今回の初代ゲームボーイのセットは価格的にもお買い得。

Kentさんはこう言います。

「ずっとゲームボーイのLEGOをやりたいという思いは、チームのみんなに漠然とありました。今回ついにそのタイミングがやってきました。 NES版はテレビもセットに含まれて価格が高かったので、ゲームボーイで別の価格帯を試すいいチャンスにもなりました」

今後の任天堂ハードウェアについては…もちろんコメントを控えた2人。あるような、ないような。あってほしいですけどね。

LEGO Game Boyセットは、今年のLEGO優勝セットと言ってもいい気がします。サイコーすぎるほどサイコー。60ドルで週末をここまで楽しめるなんてサイコーすぎる。

僕、LEGOの組み立てはかなり速い方だと思うんです。が、今回ばかりはゆっくり組み立てたかったし、組み立てている時間がもっと続け！とめちゃくちゃ思いました。

いいところ：組み立てやすい、ボタンやスイッチが実際に動く、ほぼ実寸大、スクリーンがある、買いやすい価格 残念なところ：楽しい時間はいつか終わってしまう

