ディオールの限定品コレクション♡「ラ コレクシオン プリヴェ」新作公開

ディオールの最上級フレグランスライン「ラ コレクシオン プリヴェ」から、2025-26ホリデーを彩る限定品と香りのミニチュアセット「パフューマーズ フローラルパレット」が登場。サーカスの夢の世界をテーマにした香りと煌めくゴールドディテールが魅力で、この冬の香りを特別な体験へと誘います。数量限定ゆえ、心ときめく瞬間を手に入れてみてください。

ホリデー限定「ピスト オ エトワール」キャンドル

2025年10月10日（金）より展開店舗で販売される限定キャンドル「ピスト オ エトワール」は、キャラメルアーモンドと綿菓子の甘美な香りでサーカスの夢を表現。250gサイズで、本体13,700円（税込15,070円）。

セラミックホルダーにはアーティスト・ピエトロ・ルッフォ氏によるゴールドのサーカス世界を描いたデザインが施されており、お部屋をラグジュアリーな香り空間へと変えてくれます。

華やぎを纏うアートなレターセット

同じく10月10日（金）発売の「ディオール アート レター セット」は、香るグリーティングカード10枚、封筒10枚、ステッカーセットの構成。価格は本体24,800円（税込27,280円）。

カードにはフランシス・クルジャンが創作した限定香「ピスト オ エトワール」が香りづけされており、ラグジュアリーな手紙の時間を演出します。サーカスモチーフのデザインで、特別な人へのギフトにもぴったりです。

香りを旅する「パフューマーズ フローラルパレット」

2025年10月31日（金）より展開されるミニチュア香水セット「パフューマーズ フローラルパレット」は、10mL × 4本のディスカバリーコレクション。

収録香水は「グリ ディオール」「サクラ」「ローズ スター」「ジャスミン デ ザンジュ」の4種。価格は本体23,800円（税込26,180円）。

クチュールと香水の調和を体現するラインナップで、香る旅を始める第一歩にぴったりです。

この冬、香りの魔法をあなたに

ディオール「ラ コレクシオン プリヴェ」の限定コレクションは、2025年10月10日（金）から順次、公式オンラインおよびブティックで展開。

キャンドル、レターセット、ミニ香水セットをそろえており、希望のスタイルに合わせた香り選びが楽しめます。

価格は15,070円～26,180円（税込）。この冬は香りを纏って、特別な時間をあなたのものにしてみてはいかがでしょうか？