58ºÐÂçÊª½÷Í¥¡¢·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö·ëº§¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡·ëº§¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©¡×
½÷Í¥Å·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°50Ç¯ÌÜ¿¼ËÙ¤êSPÂè3ÃÆ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ïº£Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷50Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï1Ëü2500²ó¤òÄ¶¤¨¤ë²áµî¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¤ªÊõ±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢MC¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¡¢SP¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¹õÌø¤¬¡ÖÅ·³¤¤µ¤ó¤ÏºÆÍèÇ¯¤¬´ÔÎñ¡£¤¹¤Æ¤¤ÊÏ·¸å¤Î½àÈ÷¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Å·³¤¤Ï¡Ö¤À¤¤¤ÖÊÒÂÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂçÀô¤¬¡Ö¤´·ëº§¡Ä¤´·ëº§¤Ï¤Ê¤µ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Å·³¤¤Ï¡Ö·ëº§¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡·ëº§¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤È¤Ü¤±¤Ä¤ÄÅú¤¨¡¢¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¹õÌø¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤³¤ÎÃæ¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤Ê¤¤¿Í3¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤ç¡©·ëº§¤·¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÂçÀô¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¸À¤¦¤È¤Í¡¢»ä¤À¤±¤¬¤Í¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹õÌø¤¬¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡·ëº§À¸³è¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÂçÀô¤Ï¶ì¾Ð¡£Å·³¤¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤´²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¯¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢ÂçÀô¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Í¡Ä¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Ö¤â¤¦¡¢Ì¼¥Ù¥¿¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÂçÀô¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¦Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤âÌ¼¤ÎÏÃ¤·¤«¤â¤¦¤Í¡¢¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£