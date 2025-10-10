¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§Ä¾¸å¤Î½Ð»º¤«¤é5Ç¯¡ÄàÀ¶Á¿·Ïá¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿35ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤º¤é¤·¤¤¤ï¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤¦♡¡×ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¤¬¹¥É¾
¡¡¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë35ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈþÍÆ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¼¡ªÀ¶Á¿·Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç♡w¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËºÇ¿·¥Ø¥¢¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï²ÃÆ£¼ÓÎ¤¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¶âÈ±¤È¤Ï¥¬¥é¥ê¤È°õ¾Ý¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥·¥å¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¡¢¥¦¥µ¥®¤Î³¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÀ¶Á¿¡¡¤á¤º¤é¤·¤¤¤ï¡×¡ÖÂÔ¤ÆÂÔ¤Æ¡ª¡ª¡ª¤³¤ó¤Ê¼ÓÎ¤ÍÍ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö´é¤¬åºÎï¤À¤«¤éÀ¶Á¿·Ï¤â»÷¹ç¤¦♡¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤ä¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö¤½¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¹õÈ±¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡²ÃÆ£¤Ï2019Ç¯¤Ë°ìÈÌ¿ÍÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢20Ç¯¤ËÎ¥º§¤ò¸øÉ½¡£Ä¾¸å¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢Ä¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£