¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¼¼¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éŽ¥Ž¥Ž¥
¡¡TBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡×¤ä¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×¤ÎÌ¾±é¤«¤éÌó5Ç¯¡½¡£15ºÐ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»ÒÌò¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¡¢¥Ö¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ²Î¤òÏ¿¤ë¤³¤È¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨(15)¡£
¡¡12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¼çÂê²Î¤ò¡¢¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎµÚÀî¸÷Çî(55)¤È¼ê±ÛÍ´Ìé(37)¤È3¿Í¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ëµÚÀî¤µ¤ó¤È¼ê±Û¤µ¤ó¤Î°Â¿´¤Ç¤¤ë²ÎÀ¼¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤³Ú¤·¤¯¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¼¼¤Ç¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤À¤¤¤ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤Í¡¼¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÇòÄ»¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×(2019Ç¯)¤ä¡Ö¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡×(20Ç¯)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÎÙ¿Í¤Ç¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÎÇòÀÐ¤¦¤é¤é¤ò±é¤¸¡¢¡Ö¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î»Ð¡¦º´ÌîÎë¤Î¾¯½÷»þÂå¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£