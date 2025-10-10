沢尻エリカ、ウェービーヘアで印象ガラリ 1年8ヶ月ぶりの公の場
俳優の沢尻エリカ（39）が10日、都内で行われた日本発の新たなスポーツブランド「DIG（ディグ）」ブランドローンチ記者会見に登壇。2024年2月に東京・新国立劇場にて上演された舞台『欲望という名の電車』で俳優に復帰して以来、公の場に約1年8ヶ月ぶりに姿を見せた。
【動画】沢尻エリカ、1年8ヶ月ぶりの公の場 変わらぬ美貌で圧倒的オーラ
沢尻は、スペシャルアンバサダーとして登場。公の場に約1年8ヶ月ぶりに姿を見せた沢尻は、ロングヘアを強めにウェーブさせたヘアスタイルで、DIGのウェアをカジュアルかつクールに着こなした。
ウェアについて、沢尻は「とにかく着やすい。雪山はもちろん、タウンユースでも着られるのがいいなと思っていて、個人的にこういうオーバーサイズの服をプライベートで着ることが多いので、この冬大活躍しそうです」と笑顔を見せていた。
DIGは、日本発の新たなスポーツアパレルブランド。現役ビーチバレーボールプレイヤーとして国際的に活躍する西村晃一氏、国内外の経験を経て注目を集める若手デザイナー・一法師拓門氏、EC市場においてスポーツアパレル、とりわけスノーウェアで最大規模を誇るBlanc.inc.が結集し、“スポーツ×デザイン×D2C”のドリームチームとして、グローバルなマーケットを見据えたコレクションを展開する。その戦略の象徴として、世界的フォトグラファーであるレスリー・キー氏をビジュアルディレクターを迎え、スペシャルアンバサダーとして窪塚洋介と沢尻エリカを起用しシーズンビジュアルを撮影した。
会見にはほかに、写真家のレスリー・キー氏、ブランドプロデューサーの西村晃一氏、ブランドマネージャーの坂部智久氏、デザイナーの一法師拓門氏が登壇した。
