◇MLB 地区シリーズ第4戦ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)

勝利の立役者でもある佐々木朗希投手が泡まみれです。

佐々木投手は故障後はリリーフとして起用。ポストシーズンでは9回のクローザーを務めたり、1点差に追い上げられた2アウト1、3塁からの登板など、大事な局面でマウンドに立つも無失点で締め頼れる存在へと成長していきます。

この日は同点で迎えた8回の大事な局面で3番手でマウンドに上がります。8回をストレートとスプリットで攻め、8球で三者凡退に仕留めます。そして初めて回またぎを務めます。9回も三者凡退で抑える佐々木投手。好投の間に援護点が欲しいところですが、相手の継投も粘りを見せここも両者無得点。そして10回にも佐々木投手がマウンドに上がります。

直球は遅くても98.8マイル(約159キロ)と球速が落ちずアウトを量産。3回、36球、2奪三振、無失点と好投でチームを救いました。

その後ドジャースは延長11回で勝利を収めリーグ優勝決定シリーズに進出しました。

ドジャースの公式SNSはシャンパンファイトの様子を投稿。佐々木投手は左右からビールを頭からかけられ顔中真っ白に。その中でも楽しんでいる様子がうかがえました。公式は「Enjoy it, Roki.(楽しんで朗希)」とコメントしています。