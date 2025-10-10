女優の沢尻エリカ（39）が10日に都内で日本初、次世代スポーツアパレルブランド「DIG（ディグ）」ブランドローンチ記者会見に出席。昨年2月の初主演舞台「欲望という名の電車」の公開稽古以来、1年8カ月ぶりにメディアの前に姿を見せた。

スノーウエアを着用して登場。好みのオーバースタイルで「タウンユースとしても着られるところが凄くいいなと思っている。今季の冬は大活躍しそうな感じです」とアピール。時折、長い髪をなびかせながら、会場に華やかさを添えた。

イベント中、ともにスペシャルアンバサダーを務める俳優・窪塚洋介からのビデオメッセージが上映されると、笑顔で画面に手を振り「本当にもう〜。相変わらずかっこいいです」と感無量の様子。

今回、共演は約15年ぶり。「久しぶりに沢尻エリカと共演ができてうれしかったよ。とても楽しかった」という言葉を受け「雰囲気はめちゃくちゃ良くて、窪塚さん相変わらずかっこよくて、凄く素敵でした。なんか、15年ぶりな感じがしない。凄い久しぶりなんだけど、その感じがしない感じ？つい最近も会ってた感じだったので、凄い不思議な感じでした」と撮影を振り返った。

ブランドにちなみ、雪だるまケーキのサプライズプレゼントも。「めちゃめちゃ可愛い」とほれぼれしていた。