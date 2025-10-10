マグニチュード７．４の地震発生後、ダバオのショッピングモールの従業員が建物の外に集まる様子＝２０２５年１０月１０日、フィリピン・ミンダナオ島/Bobbie Alota/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、フィリピン南東部沖でマグニチュード（Ｍ）７．４の地震が発生した。地面が揺れる中、パニックになった住民たちは通りに逃げ出した。

ＵＳＧＳによると、地震は現地時間午前９時４５分ごろ、ミンダナオ島東部の沖合、島の最大都市ダバオから１２３キロの場所で発生。震源の深さは５８．１キロだった。現時点で被害の報告は入っていない。

米国の津波警報システムは当初、フィリピンとインドネシア、島国パラオで津波の可能性があると警告したが、津波の脅威は正午までに過ぎ去った。

地震発生時の映像や画像には、ミンダナオ島の住民がパニックになって建物から飛び出したり、足元の地面が激しく揺れる中でバランスを保とうとしたりする様子が捉えられている。

ダバオの市場からの映像には、地面が揺れ、人々が悲鳴を上げながら避難する様子も見える。ダバオ市ではサイレンが鳴り響く中、消防署の外で身をかがめる消防士たちの姿も撮影された。

現地の男性はＣＮＮの取材に、ダバオ地域医療センターの前にいたところ、突然地面が揺れ出し、歩くのが困難になったと振り返った。

「建物の中にいた人は全員、大声で叫びながら飛び出してきた」「揺れが収まった後、人々の顔には恐怖の色がはっきり浮かんでいた」

ロイター通信によると、フィリピンのマルコス大統領は当局が状況を評価しており、捜索救助活動の準備が進められていると述べた。

「必要なすべての人に支援が届くよう、我々は昼夜を問わず活動している」とも述べた。

フィリピンは依然、中部セブ島沖で２週間足らず前に発生した強い地震から回復途上にある。

ロイター通信によると、Ｍ６．９の地震はここ１０年あまりのフィリピンで最悪の死者数を出し、少なくとも７２人が死亡、数百人が負傷。数万人が避難を余儀なくされ、幅広い被害が発生した。

フィリピンは太平洋を取り囲む４万キロの「太平洋火山帯（リング・オブ・ファイア）」沿いに位置するため、自然災害が起きやすく、強い地震が定期的に発生する。