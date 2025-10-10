４人組女性アイドルグループ「Ｏｔｏｍｅｒｉａ」（オトメリア）が１０日、都内でデビュー発表記者会見に登場した。

「オトメリア」は「音」と「メリア（花束の技法）」を組み合わせたグループ名で、現役早稲田大生や空手２段の実力者、グラビア経験者など個性的なメンバーがそろった。

デビューを迎えた抱負について、早大在学中のかえでは「ずっと勉強とスポーツしかしてこなかった人生なので、アイドルになるとは思っていなかった。メンバーに支えられながらここまできたので、たくさんの景色を見て、誰も行けない所まで進んでいきたい」と涙ながらに話した。

空手２段の実力者の成瀬ももは「朝早くからレッスン、Ｔｉｋｔｏｋ配信をしながら毎日汗だくになって、あっという間。デビューの実感は無いんですけど、『人を笑顔にできるようなアイドル』を忘れずに活動していきたい」と意気込み、空手の型も披露した。

グループを知らない人に向けて、それぞれがどんなキャラクターか聞かれると、ｓｏａは「グループで一番抜けているところがあるんですよ…。ちょっと子どもっぽい面もあるので、『赤ちゃん担当』でお願いします」と笑みを浮かべた。

８月まで別グループで４年間アイドル活動をしていた叶奏まりのは、グループ全体の特徴について、「各々（おのおの）担当の花があるんですけど、（全員が）集まってできる花束が最も美しくありたい。魅力的な花束のようなグループでありたい」と語った。

同グループは１１日に東京・渋谷バイテントでデビュー記念ライブを開催する。