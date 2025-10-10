女優の菊川怜が１０日、都内で行われた「第３２回 全国地域安全運動豊島区民大会」に出席した。

池袋署の一日警察署長に就任。委嘱状を受け「しっかりと一日署長として意味あるものにできるようがんばりたい」と意気込み。自身初となる警察官の夏服姿で「身の引き締まる思い。制服がピシっとさせてくれる」と心境を明かした。

特殊詐欺についてのトークイベントも行われ「今日もそういうニュースがやっていた。日常的に増えている」と実感。菊川自身も１年以内で詐欺の電話を受けた経験があり「私自身もつい出てしまって、途中で気づいて切ったことがある。自分は引っかからない自信があったけど、いざ当事者になると焦ってゾっとした」と回想。最近ではスマートフォンを始め、１人１台電話を持つ時代で、誰しもが詐欺電話の被害に遭いうる。「スマホにかかってくる電話に気をつける。国際電話に出ないようにする。そもそもブロックする」と対策を説明した。

池袋は「実家が埼玉で埼京線を使って移動していたので、池袋は毎日通り過ぎていた。模試を受けに来たりとか。いけふくろうが懐かしい」となじみ深い場所。最近はあまり訪れていないそうだが「サンシャインの水族館に行ってみたいですね」と３児との家族時間を望んだ。そんな３児には既に犯罪被害について教えているそうで「絵本とかを一緒に読んだりする。ある程度の年齢になるとわかるので、子どもたちに理解させるのも大事」と語った。

この日、主演映画「種まく旅人〜醪（もろみ）のささやき〜」（篠原哲雄監督）」が公開。映画出演は１５年ぶり、自身初の子育てをしながらの撮影を「セリフ覚えるのも時間あるかしら、カメラの前でお芝居するのどんな感じだったかなとドキドキしながら撮影に参加した」と振り返った。