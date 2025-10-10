ジーイエット、上期最終が赤字拡大で着地・6-8月期も赤字拡大

ジーイエット <7603> [東証Ｓ] が10月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の最終損益(非連結)は5.9億円の赤字(前年同期は5.8億円の赤字)に赤字幅が拡大した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の最終損益は2.8億円の黒字(前年同期は8.9億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の最終損益は3.8億円の赤字(前年同期は3.7億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-10.2％→-13.9％に大幅悪化した。



