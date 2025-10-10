東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、インタファク、セルシードがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、インタファク、セルシードがS高

10日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数134、値下がり銘柄数443と、値下がりが優勢だった。



個別ではインターファクトリー<4057>、セルシード<7776>がストップ高。レナサイエンス<4889>、ＣａＳｙ<9215>は一時ストップ高と値を飛ばした。スタジオアタオ<3550>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>、ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ<4571>、オンコリスバイオファーマ<4588>など9銘柄は年初来高値を更新。ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、インフォメティス<281A>、ＡＢＥＪＡ<5574>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、リグア<7090>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＲＯＸＸ<241A>、アスカネット<2438>、ユナイテッド<2497>、フラー<387A>、クラウドワークス<3900>など8銘柄が年初来安値を更新。ビーマップ<4316>、プログリット<9560>、シリコンスタジオ<3907>、ＡＣＳＬ<6232>、ＧｒｅｅｎＢｅｅ<3913>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

