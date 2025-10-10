¡Ö»°Âë»ö·ï¡×¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤Ç½é¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¡¡»à·º³ÎÄê¤«¤é70Ç¯¡¢¿¿ÁêµæÌÀ¤Ø¡¡ÊÛ¸îÃÄ¡ÖÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¡×
º£¤«¤é76Ç¯Á°¡¢µì¹ñÅ´¤Î»°Âë±Ø¤ÇÌµ¿Í¤ÎÅÅ¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¡¢6¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡Ö»°Âë»ö·ï¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸å¤ËÉÂ»à¤·¤¿ÃÝÆâ·Ê½õ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ45ºÐ¡Ë¤ÎºÆ¿³¡ÊºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡Ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸îÃÄ¤¬10·î10Æü¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂè1¡Á3¼¡¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤ÎÃæ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡üÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬»à·º¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤¿9¿Í¤ÏÁ´°÷Ìµºá¤Ë
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1949Ç¯7·î15Æü¡£Ìµ¿Í¤ÎÅÅ¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¤ÆÃ¦Àþ¤·¡¢6¿Í¤¬»àË´¡¢½½¿ô¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¶¦»ºÅÞ¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤¤¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤È¶¦»ºÅÞ°÷9¿Í¤Î·×10¿Í¤òÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÏÁÜººÃÊ³¬¤Ç¡¢Ã±ÆÈÈÈ¹Ô¤Î¼«Çò¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÌµ¼Â¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¡½Ò¤ò·«¤êÊÖ¤·ÊÑ¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
ÅìµþÃÏºÛ¤Ï1950Ç¯¡¢ÅÅ¼ÖÅ¾Ê¤Ã×»àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤ÎÅìµþ¹âºÛ¤Ï»à·ºÈ½·è¤ò²¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢³ÎÄê¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤¿9¿Í¤ÏÁ´°÷¤¬Ìµºá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï1955Ç¯¤ËÂè1¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤¬¡¢¿³Íý¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç1966Ç¯¤Ë»à·º¼ü¤Î¤Þ¤ÞÉÂ»à¡£ºÇ½é¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡üÆÃÊÌ¹³¹ð¿³¤¬È½ÃÇ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾Úµò¤ò¿·¤¿¤ËÄó½Ð
2011Ç¯¤Ë¤ÏÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤¬Âè2¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Åìµþ¹âºÛ¤¬´þµÑ¡£ÊÛ¸îÃÄ¤Ï°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤äÆÃÊÌ¹³¹ð¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï2024Ç¯4·î¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆÃÊÌ¹³¹ð¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ±Ç¯9·î¤ËÂè3¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¸½ºß¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ç¿³Íý¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤Î»ÊË¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¼çÇ¤ÊÛ¸î¿Í¤ÎÌîÅè¿¿¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Âè2¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤ÎÆÃÊÌ¹³¹ð¿³¤ÇÈ½ÃÇ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾Úµò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Å´Æ»¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«½ñ¤Ê¤É¤ò¡Ö¿·¾Úµò¡×¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬¡¢º£Ç¯11·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖºÆ¿³³«»Ï·èÄê¤¬½Ð¤¿Â¾¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢·èÄê¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£º£²ó¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡üÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¡×¤Î¾õÂÖ
Âè3¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤Ç¤Ï¡¢Ë½Áö¤·¤¿ÅÅ¼Ö¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¡ÊÅÅ¼Ö¤¬ÅÅµ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¡Ë¤¬¡¢¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¼çÍ×¤ÊÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÌîÅèÊÛ¸î»Î¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢»ö·ïÄ¾¸å¤Ë¸½¾ì¤ò»£±Æ¤·¤¿¿·Ê¹¼Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤Î¾õÂÖ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¡»¡Â¦¤Î¼çÄ¥¤ÈÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ï¡¢11·î18Æü¤È11·î25Æü¤Î2²ó¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£