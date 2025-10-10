落ち着いた動き＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは前日の海外市場で0.6610ドル前後から0.6540ドル前後へ下落。その後少し戻してオセアニア市場を迎え、ややしっかりも値幅は限定的に留まった。レンジは0.6552-0.6573。NZドルドルも同様に昨日海外市場での下げから回復。0.5740台から0.5750台へ上昇などややしっかりもレンジは0.5742-0.5758となっている。



豪ドル円は対ドルでの豪ドル買いもあり、昼前までしっかり。前日NY午後の100.15から100.53まで上昇。もっとも昨日NY朝は100円90銭台を付けており、あくまで調整という印象。その後ドル円の下げを受けて100円20銭台に落としている。NZドル円はNY市場午後の87円80銭近くから88円11銭まで。その後円高を受けて87円80銭台へ下げている。



＊今週の主なオセアニア経済指標

豪州

10/07 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （10月）結果 -3.5％ 前回 -3.1% （前月比）

NZ

10/08 10:00 NZ中銀政策金利 （10月） 結果 2.5％ 予想 2.75% 前回 3.0% （NZ中銀政策金利）



