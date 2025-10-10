これからの予定【発言・イベント】
16:40 エスクリバ・スペイン中銀総裁、会議出席
18:00 ノーベル平和賞発表
22:45 グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
11日
2:00 ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
EU財務相理事会
独立国家共同体（CIS）首脳会議
北朝鮮朝鮮労働党創建記念日
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
11日（土）
カザークス・ラトビア中銀総裁、会議「関税、保護主義、地政学リスク」講演
※予定は変更されることがあります。
18:00 ノーベル平和賞発表
22:45 グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
11日
2:00 ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
EU財務相理事会
独立国家共同体（CIS）首脳会議
北朝鮮朝鮮労働党創建記念日
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
11日（土）
カザークス・ラトビア中銀総裁、会議「関税、保護主義、地政学リスク」講演
※予定は変更されることがあります。