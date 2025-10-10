テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、下降トレンドを形成

0.5986　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.5960　一目均衡表・雲（上限）
0.5941　100日移動平均
0.5883　一目均衡表・雲（下限）
0.5871　一目均衡表・基準線
0.5854　エンベロープ1%上限（10日間）
0.5850　200日移動平均
0.5841　21日移動平均
0.5796　10日移動平均
0.5790　一目均衡表・転換線
0.5752　現値
0.5738　エンベロープ1%下限（10日間）
0.5697　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ＮＺドル/ドルは、先週後半からのドル高を受けて下降トレンドを形成している。１０＋２１日線のデッドクロスとともに、ＲＳＩ（１４日）は５０を下回る水準で推移している。現時点のＲＳＩは３５．３と、強い売りバイアスを示している。短期的な上値メドは１０日線の０．５７９６レベル、下値メドは０．５７００の心理的水準となる。