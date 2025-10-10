テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、下降トレンドを形成 テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、下降トレンドを形成





0.5986 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.5960 一目均衡表・雲（上限）

0.5941 100日移動平均

0.5883 一目均衡表・雲（下限）

0.5871 一目均衡表・基準線

0.5854 エンベロープ1%上限（10日間）

0.5850 200日移動平均

0.5841 21日移動平均

0.5796 10日移動平均

0.5790 一目均衡表・転換線

0.5752 現値

0.5738 エンベロープ1%下限（10日間）

0.5697 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ＮＺドル/ドルは、先週後半からのドル高を受けて下降トレンドを形成している。１０＋２１日線のデッドクロスとともに、ＲＳＩ（１４日）は５０を下回る水準で推移している。現時点のＲＳＩは３５．３と、強い売りバイアスを示している。短期的な上値メドは１０日線の０．５７９６レベル、下値メドは０．５７００の心理的水準となる。

