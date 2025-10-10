週末を前にポジション整理など進む＝東京為替概況



ドル円は朝方に153円27銭と昨日の高値153円23銭をわずかに更新する高値を付けたが、その後上値が重くなった。週末を前にポジション整理の動きが広がったこと、日経平均が400円超の下げと、株高に一服感が出たこと、日本10年国債利回りが約17年ぶりの1.7％台まで上昇するなど、円債利回りが上昇したことなどがドル売り円買いにつながった。



午後に152円64銭を付けた後、少し買い戻しが入るも、153円台まで戻しきれずという展開。



昨日対ドルでのユーロ売りもあってロンドン朝の177円90銭台から176円60銭台まで下げたユーロ円。少し戻して177円ちょうど前後で東京朝を迎え、朝のドル円の上昇に177円16銭を付けたが、その後は円買いに押され、午後に176円65銭を付けている。安値からは少し買い戻し。



ポンド円は昨日NY市場で203円30銭台まで下げた後、203円60銭台で東京朝を迎え、朝の円安局面では203円75銭まで上昇。その後は円高に押されて203円19銭を付けた。



ユーロドルは昨日の海外市場で対ドルの売りが目立った。NY午後に1.1540台を付けた後、下押しが一服し、じりじりと買い戻しがはNY午後に、午後に付けた1.1578までと、戻りは限定的。ポンドドルはNY午後に1.3280前後を付けた後、少し戻すも1.3314までと戻りが鈍い。



MINKABUPRESS 山岡



