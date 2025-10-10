氷川きよし、楽屋でのメイク“3分まとめ”動画公開に反響「自分でメイク？凄い」「女子力高し」「すっぴんが綺麗」
歌手の氷川きよし（48）が10日、自身のインスタグラムを更新。楽屋でのメイク過程の動画を公開した。
【動画】「女子力高し」「すっぴんが綺麗」氷川きよしが公開したメイク動画
「顔作り25分を3分にまとめ」のコメントとともに投稿された動画には、楽屋でスタッフにヘアセットされる傍ら、“すっぴん”と思われる状態から見事に自身の手でメイクを完成させていく様子がとらえられており、最後は“完成形”の写真で締めくくられている。
この投稿にファンからは「KIINA.さん 美しいスッピンさんから 更に美しい〜 かわいいです！」「自分でメイク？凄い 芸能人って、やってもらってるんだと思ってた！尊敬する！」「メイクさんにしてもらっているとばかり思っていました 女子力高し」「すっぴんのkiinaさんも美しいkiinaさんもどちらも大好き 貴重なシーン見せて頂き嬉しいです」「kiinaさんみたいにお肌綺麗になりたい」「すっぴんが綺麗 羨ましい」「眉は特に念入りですな 見習うべき事多し！」などの反響が寄せられている。
