10日に行われる日本とのキリンチャレンジカップ2025を前に、パラグアイのグスタボ・アルファロ監督が会見に出席しました。

16年ぶりにW杯進出を決めたパラグアイは日本そして韓国との強化試合に挑みます。

「この遠く離れた国での対戦というのは非常に大変な部分もありますけど、世界有数の力を持った国と対戦できるということで、ワールドカップで良い活躍をするためには、レベルの高いチームと対戦していくことが必要だと思っています」とコメント。

日本の印象については「ヨーロッパのチームのサッカーを見ているよう」とし、「ピッチの幅をうまく生かす。中盤の中央でプレーする選手たちも非常に優秀ですし、その彼らも含め、攻撃のトライアングルで非常にうまくスペースを生み出しながらプレーすることができるチームだというふうに思います。また、縦に攻撃を仕掛ける、あるいはプレスをかけるといったことも非常に優れています。そして相手陣地で1対1を仕掛ける。それは戦術的に豊かな国だからこそ戦える」と絶賛しました。