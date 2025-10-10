国際弁護士の清原博氏が１０日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、自民党と公明党の協議について、「正直言って、公明党が連立にいようがいまいが、自民党が少数与党であることには変わらない」として、今日で結論を出し、早く国会を開くよう訴えた。

この日は、自公連立について、政治とカネ、企業・団体献金などの問題で意見の相違があることから、離脱か踏みとどまるかの党首会談が行われていることを報じた。

これにコメントを求められた清原弁護士は「これは、公明党の生き残りの議論であって、国民のためになる議論なんですか？と考えたい」と切り出し、総裁選で政治空白が生まれたにも関わらず「今度は与党内のもめ事で政治空白」とうんざり顔。

そして「正直言って、公明党が連立与党にいようが、いなかろうが、自民が少数与党であることには変わらない」とし「早く国会開いて下さい、総理大臣決めて下さい、トランプさんが来るかもしれない、補正予算を決めないと日程もタイトになってきている」と訴えた。

この政治空白のために「物価高対策がどんどん遅れる」ともいい、「果たして、自分たちが生き残るためにこんな議論をやっていることが本当に、公明党支持に選挙でつながるのか」とコメント。「もし、連立が嫌なら今日、すっぱり切って連立を組まなければいいし、その決断ができないのであれば、補正予算を組んで、物価高対策ができるまでは暫定的に組むけど、来年の通常国会から組むかどうかは引き続き協議したいとか。とにかく国民のために政治をして欲しい」と呼びかけていた。