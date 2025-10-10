【転生したらスライムだった件 23】 11月29日発売予定 価格：1,430円 特装版アニメイトセット：7,920円（※特装版：6,930円+セットアイテム：990円） 通常版アニメイトセット：2,420円（通常版：1,430円+セットアイテム：990円）

小説「転生したらスライムだった件」23巻カバーイラスト

【拡大画像へ】

アニメイトは、「『転生したらスライムだった件』原作完結記念フェア」を11月27日より開催する。また、開催期間に合わせて「アニメイト完全受注セット」の申し込みを受け付ける。

本フェアは、11月29日発売予定の小説「転生したらスライムだった件」最終巻となる、23巻の発売を記念したもの。期間中、対象商品を1冊ご購入ごとに、「原作完結記念リバーシブルイラストカード (全5種)」1枚がプレゼントされる。さらに、アニメイト池袋本店、秋葉原店、梅田店など一部店舗とアニメイト通販では、通常特典の中に枚数限定で、伏瀬氏、みっつばー氏、川上泰樹氏のいずれかの、直筆サイン入りのレア特典がランダムで封入される。

また、フェア期間中に「転生したらスライムだった件」23巻特装版・通常版（アニメイトセット含む）のいずれかを購入すると、完全受注生産のリムルのビッグアクリルスタンド付き「アニメイト完全受注セット」に申し込むことが可能。

さらに、アニメイト池袋本店（animate hall WHITE）にて、12月7日に伏瀬氏、みっつばー氏をゲストに迎えたサイン会を開催。期間中、同作23巻特装版・通常版（アニメイトセットを含む）を予約（全額内金）した人を対象に応募シリアルが配布される。サイン会の申し込み期間は11月10日まで。

完全受注生産商品：ビッグアクリルスタンド使用イラスト

アニメイトセットアイテム：アクリルキーホルダー

原作完結記念リバーシブルイラストカード(全5種)

(C)伏瀬

(C)みっつばー

(C)マイクロマガジン社