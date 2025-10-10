²¬ÅÄÂç²Ï¤¬ÆÃÊÌ»ØÄê¤ÇÀîºê¤ËÆþÃÄ¡ÄÃæ³Ø¤«¤é³¤³°Ä©Àï¡¢U19¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î»ÊÎáÅã¤Ë
¡¡Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ï10·î10Æü¡¢²¬ÅÄÂç²Ï¤¬2025－26¥·ー¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¡Ê¥×¥í·ÀÌó¡Ë¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß21ºÐ¤Î²¬ÅÄ¤Ï¡¢174¥»¥ó¥Á71¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Î9·î¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ø¡£Zentro Basket Madrid¡ÊPro LIGA EBA¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤Î¤Á¡¢17ºÐ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¥êー¥°¤ÎLIGA EBA¡¢20ºÐ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¥êー¥°1Éô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍºÇÇ¯¾¯¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÖFIBA U19¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2023¡×¤Ë¤âÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢Á´16¥Áー¥àÃæ8°Ì¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²¬ÅÄ¤ÏÂè2Àá¤ÎÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥ºÀï¤«¤é¥Áー¥à¤ËÂÓÆ±¤¹¤ëÍ½Äê¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª ²¬ÅÄÂç²Ï¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤Î¤¢¤ëÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ç¥×¥ìー¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØBE BRAVE¡Ù¤òÂÎ¸½¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×