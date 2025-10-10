外為サマリー：一時１５２円６０銭台に軟化、利益確定や持ち高調整の動き 外為サマリー：一時１５２円６０銭台に軟化、利益確定や持ち高調整の動き

１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５２円８３銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭強のドル安・円高となっている。



自民党総裁選で高市早苗氏が選出されたことを受け、週初から急速に進んだ円安が一服した。朝方には一時１５３円２７銭と２月中旬以来のドル高・円安水準をつける場面もあったが、高市氏が９日夜のテレビ番組で「行き過ぎた円安を誘発するつもりはない」と述べたことなどから更なる円売りには慎重ムード。週末を控えて利益確定や持ち高調整の動きがみられるなか、日経平均株価が反落したことが低リスク通貨とされる円買いにつながった面もあった。ドル円相場は午後１時００分すぎに１５２円６３銭をつけたあとは下げ渋ったものの、自民・公明両党の連立政権の行方を見極めたいとして戻りは限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５７０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７６円８３銭前後と同９０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS