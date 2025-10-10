　アルジェリア代表は9日、北中米ワールドカップアフリカ予選でソマリア代表を3-0で破って3大会ぶりのワールドカップ出場を決めた。

　G組首位のアルジェリアは最下位のソマリアとの一戦で前半7分、MFリヤド・マフレズのクロスをFWモハメド・エル・アミーン・アムーラがボレーシュートで合わせて先制した。同19分にはマフレズが左サイドからの折り返しを胸トラップで収めると豪快なシュートでゴールネットに突き刺して追加点。後半12分には再びマフレズのクロスからエル・アミーン・アムーラが得点し、3-0の快勝を収めた。

　アルジェリアは最終節を前に2位と4ポイント差になり、ブラジル大会以来となるワールドカップ出場が決定。前回出場時は過去最高のベスト16だった。

　なお元フランス代表MFジネディーヌ・ジダン氏の次男であるGKルカ・ジダンは祖父母がアルジェリア出身で、今回の10月シリーズでアルジェリア代表に初選出されている。ソマリア戦はベンチ入りするも出番はなかった。

　G組2位はウガンダ代表になることが決定的。各組2位のうち成績上位4か国がアフリカプレーオフに進み、同プレーオフ勝者は大陸間プレーオフに進出する。

【G組順位表】

1.☆アルジェリア(22)+15

2.ウガンダ(18)+6

3.モザンビーク(15)-4

4.ギニア(14)+3

5.ボツワナ(9)-4

6.ソマリア(1)-16

第10節

2025年10月14日(火)

ギニア vs ボツワナ

ソマリア vs モザンビーク

アルジェリア vs ウガンダ