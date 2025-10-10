クミアイ化が後場終盤に下げ幅拡大、２５年１０月期業績予想を７４％最終減益へ下方修正 クミアイ化が後場終盤に下げ幅拡大、２５年１０月期業績予想を７４％最終減益へ下方修正

クミアイ化学工業<4996.T>が後場終盤に下げ幅を拡大している。午後３時ごろ、２５年１０月期の連結業績予想について、営業利益を１０４億円から１００億円（前期比１１．９％減）へ、純利益を１０９億円から３５億円（同７４．２％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



農薬及び農業関連事業で国内及び海外向けの販売が好調なことから、売上高は１５９３億円から１６９０億円（同４．９％増）へ上方修正したものの、除草剤「アクシーブ」のジェネリック対策としての価格対応などが響いた。また、持ち分法による投資利益の減少と為替差損の計上、固定資産の減損損失などの計上により、最終利益は大幅な減益を見込む。



出所：MINKABU PRESS