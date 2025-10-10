＜動意株・１０日＞（大引け）＝セルシード、フィナＨＤ、サン電子など ＜動意株・１０日＞（大引け）＝セルシード、フィナＨＤ、サン電子など

セルシード<7776.T>＝物色人気でストップ高。９日取引終了後、同種軟骨細胞シート（ＣＬＳ２９０１Ｃ）の第３相試験で第１例目の症例が登録されたと発表した。症例の登録とは、患者（被験者）を臨床試験に組み入れることが確定したことを指す。これが材料視されたことで投資資金を呼び込んだ。



Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419.T>＝強含む。９日、子会社のスマートプラスが三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券と共同運営するデジタル証券取引サービス「ＡＳＴＯＭＯ（アストモ）」を同日に始めると発表しており、材料視した買いが入っている。アストモでは三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券が期中分配金と満期償還金による資産形成が期待できるデジタル証券を厳選。まずは不動産セキュリティー・トークン（ＳＴ）から取り扱いを始める。利用者はスマホを使い１０万円から投資することができる。アストモに関し、スマートプラスは展開している証券ビジネスプラットフォーム「ＢａａＳ（バース）」のＳＴ取引機能を三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券へ提供する。



サン電子<6736.T>＝思惑高で６連騰。一気に年初来高値を更新した。９日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、米投資ファンドのバリューアクト・キャピタルと共同保有者の株式保有割合が７．８７％となり新たに５％を超えたことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資及び経営陣への助言または状況に応じて重要提案行為を行うこととしており、報告義務発生日は１０月２日となっている。



ヤマシンフィルタ<6240.T>＝連日の新高値。建設機械向け油圧フィルターで世界トップシェアを誇る。米国ではトランプ米大統領が「エネルギー非常事態宣言」を行い、国策として化石燃料増産の方向を打ち出しており、掘削する建機需要への追い風が強い。ヤマシン―Ｆは米キャタピラー＜CAT＞にもエンジン用フィルターなどを供給していることもあり、その関連株としてマーケットでも注目度が高い。トランプ米大統領は今月下旬に来日し日米首脳会談を行う予定が伝えられていることで、改めて同社株が投資資金のターゲットとなっている。株式需給面でも取組妙味が指摘される。日証金では貸借倍率が０．５倍台と大幅に売り長だ。また、国内トップクラスの資産運用会社であるアセットマネジメントＯｎｅが同社株を買い増す動きをみせていることも注目されている。



吉野家ホールディングス<9861.T>＝上げ足強め続伸。同社は９日取引終了後、２６年２月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の７４億円から８２億円（前期比１２．２％増）に引き上げた。売上高の見通しは従来通り２２５０億円（同９．８％増）で据え置いたが、増収に伴う変動費の増加を適切にコントロールしていることが利益面を押し上げるとしている。また、中間配当と期末配当をそれぞれ従来計画比１円増額の１１円とすることもあわせて発表。これにより、年間配当は２２円（前期は２０円）となる。



東海ソフト<4430.T>＝上値追いに拍車。５月１９日につけた高値１７１５円をクリアし約５カ月ぶりに年初来高値更新となった。ソフトウェア受託開発を手掛けており、ＩｏＴや産業向け人工知能（ＡＩ）分野に注力し、車載向けでは電子制御ユニット（ＥＣＵ）など組み込み関連に強い。足もとの業績は車載向けや産業機器向けともに旺盛な開発需要を取り込んでおり好調に推移している。同社が９日取引終了後に発表した２６年５月期第１四半期（２５年６～８月）決算は、経常利益が３億７０００万円（前年同期は単独ベースで２億４２００万円）と高変化を示しており、これを好感する買いを呼び込んでいる。前日終値換算でＰＥＲが９倍台、配当利回りが３．４％台とバリュエーション面からも割安感が強い。



出所：MINKABU PRESS