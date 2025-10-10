広島DF荒木隼人を押しのけたのは「乱暴な行為」上海海港FWがACLE3試合出場停止に
アジアサッカー連盟(AFC)は上海海港FWグスタボに対し、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)3試合出場停止処分を9日付で決定した。
グスタボは9月30日のリーグステージ第2節・サンフレッチェ広島戦で後半45分、広島DFキム・ジュソンにプレスをかけた際、走路にいたDF荒木隼人を押しのけた手が荒木の首元に入ったことでレッドカードを提示されていた。もっともレッドカードに該当するかは微妙なものだったため1分ほどのVARチェックが実施されたが、最終的にVARからの介入はなく一発退場で確定した。
AFCはこの事象について「乱暴な行為で主審から退場を命じられた」と伝え、AFC規定に基づいて3試合出場停止と2000ドル(約30万円)の罰金処分を決定。次節のFC町田ゼルビア戦に加えてブリーラム・ユナイテッド戦とFCソウル戦も出場停止になる。
