ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹¤«¤é2Áª¼ê¤¬Íèµ¨¥È¥Ã¥×¾º³ÊÆâÄê!! DF±Ê°æÂçµÁ¡ÖÂ©»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ê°æÂçµÁ¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ï10Æü¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹¤ÎDF±Ê°æÂçµÁ(3Ç¯)¤ÈFW¸Å²°ÊâÌ´(3Ç¯)¤ÎÍèµ¨¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³ÊÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±Ê°æ¤ÏµÜ¾ë¸©½Ð¿È¤ÇSFC¥¸¥§¥é¡¼¥ì¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤éÀçÂæ¥æ¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÃ´Åö¡£ÀçÂæ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿±Ê°æÆÆ»Ö»á¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î¸Å²°¤ÏFCÂ¿Ëà¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤éÀçÂæ¥æ¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿º£²Æ¤ÎÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢(U-18)Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¯2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾Áª¼ê¤È¤âº£µ¨¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë2¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¥³¥á¥ó¥È
¡üDF±Ê°æÂçµÁ
(¤Ê¤¬¤¤¡¦¤¿¤¤¤¬)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2007Ç¯11·î19Æü(17ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
185cm/78kg
¢£·ÐÎò
SFC¥¸¥§¥é¡¼¥ì-SFC¥¸¥§¥é¡¼¥ìJr¥æ¡¼¥¹-ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹
¢£¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹¤Î±Ê°æÂçµÁ¤Ç¤¹¡£¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¡¢¤«¤Ä¤ÆÉã¤¬¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¸«Â³¤±¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Áª¼ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤ºÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î²Æ¡¢À®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤ò¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ±Ê°æÆÆ»Ö¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ê°æÂçµÁ¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡üFW¸Å²°ÊâÌ´
(¤Õ¤ë¤ä¡¦¤¢¤æ¤à)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2007Ç¯5·î9Æü(18ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÅìµþÅÔ
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
176cm/79kg
¢£·ÐÎò
FC COLORS-FCÂ¿ËàJr¥æ¡¼¥¹-ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÍèµ¨¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹¤Î¸Å²°ÊâÌ´¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡¢¸¬µõ¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é2·åÆÀÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
