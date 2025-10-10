キンプリ永瀬廉、キスマイ玉森裕太との初めての食事までの道のりを明かす！「エベレスト登頂ぐらいうれしかった」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

永瀬廉（King & Prince）がMCを務めるテレビ東京『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』の第1回が、10月9日26時05分より放送された。

■過酷な「7本取り・休憩10分」の収録裏側を告白

この番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを迎え、ゲストの音楽体験や思い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”を、音楽トークバラエティ初MCの永瀬廉とともに探求する成長型音楽バラエティだ。

記念すべき第1回のゲストには、Kis-My-Ft2の玉森裕太が登場。番組では、永瀬と玉森の知られざる関係性の深層が明らかになった他、玉森の役者としての挫折と、アイドルとしての哲学を形作った「人生の推しソング」が語られた。

番組冒頭、MCの永瀬廉は今回が音楽トークバラエティ初MCとなることから、「気合い入れてしっかりちょっと頑張っていきたい」と意気込みを語った。

永瀬は、本番組の過密スケジュールについても言及。「今だいたい9時前なんですけど、撮影が夕方ぐらいまでで、ゲスト7人お迎えします。で、1本1本の間の休憩がなんと10分」と、そのハードな収録環境を告白。

また、サブMCとして、お笑い芸人でYouTubeでも歌を披露しているほしのディスコ（パーパー）が登場。永瀬はほしのディスコを親しみを込めて「ディスコ」と呼び、ほしのディスコは永瀬を「レン様」と呼ぶなど、早速呼び名の話題で盛り上がりを見せた。

■玉森裕太が困惑！ 永瀬廉の特殊な距離感と挨拶

ゲストとして玉森裕太が登場すると、永瀬の玉森に対するフランクすぎる接し方が早速話題に。永瀬の独特な挨拶について、玉森は「どっちが先輩かわかんない」と話し、その様子を再現。永瀬は玉森に「元気すか？」「お弁当そこ置いてたんで食べちゃってくださいね」などと、異様に距離の近い挨拶をしたことが明かされた。

玉森が「逆にみんなにやってるのかなって俺はたまに思うのよ」と問いかけると、永瀬は「いや、たまさんだけです」「たまさんにだけしたくなるんですよね」と断言。

また、永瀬と玉森の関係が深まったきっかけは、永瀬が高校1年生のときの舞台『DREAM BOYS』。永瀬は、私服やリハーサル着が格好良い玉森を意識し始め、喋ってみるとかわいくてギャップに興味を持ったという。

しかし、永瀬がひたすら玉森に喋りかけたものの、玉森が舞台袖で集中していたため、「俺が100話しかけたら0.5ぐらいしか返ってこない」という、無視される期間が続いたと永瀬は告白した。

永瀬の諦めない姿勢が実を結び、玉森との初めての食事（焼肉）が実現。永瀬は、その喜びを「どんぐらい時間かけたんやろ」と振り返り、「エベレスト登頂ぐらいうれしかった」と表現。「本当、世間の皆さんには本当に諦めないでほしい」「努力は報われます」と熱いメッセージを送った。

■玉森裕太の「人生の推しソング」

◎芝居についてとても考えさせられた楽曲：シェネル「Destiny」

玉森が出演した2017年放送のドラマ『リバース』の主題歌。この現場において自分が今までやってきたことを全部否定されるぐらいの演技指導を受け、それが大きな成長のきっかけになったと語った。

玉森にとって、「ちょっとトラウマのようなものもあるけど初心に戻れる一曲」だという。

◎高校時代、体育教師との思い出の楽曲：ウルフルズ「ガッツだぜ!!」

高校時代の体育の顧問の先生との思い出の曲。単位が危なかった玉森に対し、この先生は「お前頑張れよ」と常に応援し続けてくれた。

玉森は、この先生が「本当友達のような感覚」で接してくれて、心の拠り所だったと語り、デビュー後もCDを持って挨拶に行ったというエピソードを披露。ほしのディスコは、この先生と玉森の関係性が、「今の廉さんと玉森さんの関係性みたいな感じ」だと語った。

◎人生を変えた最推しソング：槇原敬之「僕が一番欲しかったもの」

玉森は、「アイドルとして、人としてこうありたいなと思わせてもらった曲」としてこの曲を選曲。歌詞は、さっきとても素敵なものを拾って僕は喜んでいた、それを必要とする人に譲り、喜んでもらうことこそが“僕の探していたもの”だと気づくというストーリーだ。

玉森は「こういう人でありたい」と語り、「僕たちのこの仕事にもなんか通じるものあるな」と深く共感を示した。

なお、『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』第1回は、TVerにて見逃し配信中。10月16日に放送される第2回には、ゲストとして梶裕貴と槙野智章が登場する。

■番組情報

テレビ東京『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』

10/16（木）26:05～

メインMC：永瀬廉（King & Prince）

サブMC：ほしのディスコ（パーパー）、コカドケンタロウ（ロッチ）

ゲスト：梶裕貴、槙野智章

※TVer、テレ東HP（ネットもテレ東）、Leminoにて見逃し配信

※各話放送終了後、U-NEXT、Prime Videoにて順次見放題配信

(C)テレビ東京

『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』TVer

https://tver.jp/series/sr340q0pjh

『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/musiccapsule/

■【画像】『ミュージックカプセル』キービジュアル＆場面写真