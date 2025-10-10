ETF売買動向＝10日大引け、全銘柄の合計売買代金3447億円 ETF売買動向＝10日大引け、全銘柄の合計売買代金3447億円

10日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比7.5％減の3447億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.9％減の2592億円だった。



個別ではＳＭＤＡＭ 日経２２５ <1397> 、上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） <1578> 、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ トップ ２０ <313A> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <379A> など47銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日本株配当ローテーション <435A> など7銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は6.72％安、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> は5.13％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は4.82％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> は4.59％安、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> は4.23％安と大幅に下落。



日経平均株価が491円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1639億3400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2106億2500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が311億1700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が135億5700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が121億5400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が120億7400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が88億5200万円の売買代金となった。



株探ニュース

