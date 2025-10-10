RADWIMPS、『君の名は。』ボツ含め60〜70曲制作 新海誠監督の「ボツメール」に驚き
ロックバンド・RADWIMPSが、12日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：15〜11：09）に出演する。
【場面カット】貴重な3ショット！林修とRADWIMPSの野田洋次郎＆武田祐介
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは映画『君の名は。』ほか新海誠作品の音楽や朝ドラ『あんぱん』主題歌も手掛け、今年メジャーデビュー20周年を迎えた人気バンド・RADWIMPSの野田洋次郎（ボーカル・ギター・ピアノ）と武田祐介（ベース）。
もともとバンドのファンだったという新海監督とのタッグの裏側をぶっちゃける。『君の名は。』では主題歌4曲と挿入歌22曲を手掛けたが、「ボツ含めたら60〜70曲は作った」という驚きの事実を明かす。
ボツを伝えながらも「人を思いやって傷つけず、やる気を引き出す」と野田や武田も驚いた新海監督の“ボツを伝えるメール”の気になる中身とは。
【場面カット】貴重な3ショット！林修とRADWIMPSの野田洋次郎＆武田祐介
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは映画『君の名は。』ほか新海誠作品の音楽や朝ドラ『あんぱん』主題歌も手掛け、今年メジャーデビュー20周年を迎えた人気バンド・RADWIMPSの野田洋次郎（ボーカル・ギター・ピアノ）と武田祐介（ベース）。
もともとバンドのファンだったという新海監督とのタッグの裏側をぶっちゃける。『君の名は。』では主題歌4曲と挿入歌22曲を手掛けたが、「ボツ含めたら60〜70曲は作った」という驚きの事実を明かす。
ボツを伝えながらも「人を思いやって傷つけず、やる気を引き出す」と野田や武田も驚いた新海監督の“ボツを伝えるメール”の気になる中身とは。