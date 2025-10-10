この記事の画像を見る

ドイツの詩人・作家エーリヒ・ケストナー（1899-1974）。

わたしたち岩波書店は1950年に『ふたりのロッテ』を刊行して以来、数々のケストナーの作品を読者のみなさまにお届けしてまいりました。本展示会では、岩波書店から刊行された歴代のケストナー作品を一挙に展示し、各書目の装丁等の移り変わりやその魅力をご紹介いたします。

みなさまのご来場を心よりお待ちしております！

■開催概要

■日　時：2025年10月24日（金）〜11月3日（月）　10時〜17時

■会　場：東京都千代田区一ツ橋2-5-5 岩波書店一ツ橋ビル1F

■入場料：無料



■展示内容

〇ケストナーの歴代の刊行作品

1950年に岩波少年文庫創刊を飾った『ふたりのロッテ』から、ケストナー少年文学全集、絵本の『動物会議』、現在流通している岩波少年文庫等、約30点を展示します。

〇作品紹介のパネル　全10作品

〇初めて読んだケストナーの本の投票パネル

『ふたりのロッテ』はケストナー作品の中でもっとも判型の種類が多い作品です。


ケストナー少年文学全集


■特製グッズも販売します

〇展示会限定グッズ

〇現在取り扱いのある岩波少年文庫全点を含めた書籍 ※書籍の販売は土日祝のみ

■みなさんのご感想をお寄せください

ケストナー作品への読者コメントを募集しております！

詳細は下記SNSアカウントをご覧ください。

〇展示会のSNS

　X（旧Twitter）　https://x.com/Iwanami_Exh

〇岩波書店 児童書編集部のSNS

　X（旧Twitter）　https://x.com/IwanamiJidosho

　Instagram　https://www.instagram.com/iwanamijidosho/

みなさまのケストナー作品との読書体験を教えてください！


写真

撮影：濱津和貴（はまつ・わき）

撮影場所：神保町ブックセンター

本記事は「絵本ナビ」から転載しております