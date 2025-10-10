岩波少年文庫・創刊75年記念！「ケストナーと「わたし」たち展」開催【2025年10月24日（金）〜11月3日（月）】
ドイツの詩人・作家エーリヒ・ケストナー（1899-1974）。
わたしたち岩波書店は1950年に『ふたりのロッテ』を刊行して以来、数々のケストナーの作品を読者のみなさまにお届けしてまいりました。本展示会では、岩波書店から刊行された歴代のケストナー作品を一挙に展示し、各書目の装丁等の移り変わりやその魅力をご紹介いたします。
みなさまのご来場を心よりお待ちしております！
■日 時：2025年10月24日（金）〜11月3日（月） 10時〜17時
■会 場：東京都千代田区一ツ橋2-5-5 岩波書店一ツ橋ビル1F
■入場料：無料
■展示内容
〇ケストナーの歴代の刊行作品
1950年に岩波少年文庫創刊を飾った『ふたりのロッテ』から、ケストナー少年文学全集、絵本の『動物会議』、現在流通している岩波少年文庫等、約30点を展示します。
〇作品紹介のパネル 全10作品
〇初めて読んだケストナーの本の投票パネル
■特製グッズも販売します
〇展示会限定グッズ
〇現在取り扱いのある岩波少年文庫全点を含めた書籍 ※書籍の販売は土日祝のみ
■みなさんのご感想をお寄せください
ケストナー作品への読者コメントを募集しております！
詳細は下記SNSアカウントをご覧ください。
〇展示会のSNS
X（旧Twitter） https://x.com/Iwanami_Exh
〇岩波書店 児童書編集部のSNS
X（旧Twitter） https://x.com/IwanamiJidosho
Instagram https://www.instagram.com/iwanamijidosho/
写真
撮影：濱津和貴（はまつ・わき）
撮影場所：神保町ブックセンター
