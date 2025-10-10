お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐（53）が10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。左股関節の痛みを訴え、血液検査の結果待ちとしながらも、診断名を明かした。

9日に左肩と左の股関節の痛みを訴え、「病院行こ」と投稿していた品川。一夜明け、「左股関節の付け根の外側が痛い。前からしばらく座ってて立ち上がるとしばらく痛いなぁぐらいだったんだけど、昨日から急速に悪化。寝返り打つたびに痛い。朝になったらもうまともに歩けない。松葉杖が欲しいレベル」と痛みの悪化を報告し、「柔術はやっているけど捻ったとか打ったとかはない。これなんだ？」と不安をつづった。

続く投稿では、「血液検査の結果が1週間後なので、はっきりとは分からないけど、先生が言うにはレントゲンの結果、骨に異常は見られないので、高尿酸血症により関節に水が溜まっているのではないか。つまり。多分。痛風」と病院で医師に言われたことを明かし、「久々のビックウェーブ。運動のやり過ぎも症状出ちゃう。いやになっちゃうわ」とショックを受けた様子。

「ご心配おかけしました。とにかく薬飲んで、水をガブガブ飲むしかねえ」と結んだ。