飼い主が名前を呼んでも逃げてしまう…。呼び戻しの練習方法をドッグトレーナーが伝授／DOG SIGNAL14 58
『DOG SIGNAL14』（みやうち沙矢/KADOKAWA）第58回【全61回】
【漫画】『DOG SIGNAL』を第1回から読む
元カノから突然犬を押し付けられてしまった優柔不断な青年・佐村未祐。慣れない犬の世話に手を焼いていたある日、散歩中に神業ドッグトレーナーの丹羽眞一郎と出会う。丹羽の犬を扱う技術に魅了された未祐は、彼のトレーニング教室「Proud Dog」で弟子として働き、犬との接し方を学ぶことに。犬との接し方はもちろん、未祐は人との関わり方や命と向き合う大切さなども学び成長していく。新米ドッグトレーナーの成長を描き、アニメ化も話題となった人気作『DOG SIGNAL』は、ほっと癒され心あたたまる、犬と人との絆を繋ぐストーリーです。ご好評につき、10月8日発売の最新第14巻から新たなエピソードをお届けします！
