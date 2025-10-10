世代を超えて愛される「うた」がある。歌唱したい「うた」がある──。

◆本人による歌唱アドバイス 動画

演歌・歌謡曲シーンから注目の作品を毎月紹介する連載企画「いま、聴きたい演歌・歌謡曲（本人歌唱指導付き）」の第22回目。

鳥羽一郎「昭和のおとこ」、津吹みゆ「夜桜の宿」、二見颯一「こころの声」、知里「泣き笑い」、小田純平「流れるままに」を本人の歌唱アドバイス動画とともに紹介する。



■鳥羽一郎「昭和のおとこ」

昨年末には実弟の山川豊との初めてのデュエット曲を発表。9月末には恩師、星野哲郎の生誕100年記念公演に登場。もちろん、鳥羽のデビュー曲にして代表曲「兄弟船」は星野氏の作詞。折しも自らのルーツを見つめ直すような出来事が続いている。

今年２枚目のシングルは、これまた偶然か、タイトルは「昭和の男」。典型的なド演歌の曲調と、不器用で太く短く生きる人生のあり方が合致した重厚な楽曲だ。こういった歌はただ歌えばいいもんじゃない。背中で伝えられるものがある、そういう人が歌って初めて説得力を持つ。こういった歌が歌える歌手もずいぶん少なくなったと思う。カップリングの「おふくろ月夜」は、おそらくすでにない母への追憶の歌。ここに昭和の田舎の風景が滲む。

「昭和のおとこ」

2025年10月1日リリース

CRCN-8788 定価：￥1,500(税抜価格 ￥1,364) 1.昭和のおとこ

作詩：かず翼 / 作曲：徳久広司 / 編曲：南郷達也

2.おふくろ月夜

作詩：さくらちさと / 作曲：徳久広司 / 編曲：南郷達也]

3.昭和のおとこ [オリジナル・カラオケ]

4.おふくろ月夜 [オリジナル・カラオケ]

■津吹みゆ「夜桜の宿」

今年でデビュー10周年を迎えた津吹みゆ。平成生まれでいまだ20代という若さだが、若手の中では既に中堅クラスといえるキャリアとなった。

10周年の記念となる新曲は、師匠である四方章人の作曲による、これぞ演歌という感じの重厚な楽曲。高音から入る歌い出しはなかなかトリッキーで、なかなか難易度が高い。大ベテラン水木れいじの詞は、最近では少なくなった湯の町での「罪な逢瀬」を歌ったもので、津吹もそういう大人の歌が似合う年頃になったのかと、少ししみじみとする。歌詞も楽曲も、もっと上を目指せよと言わんばかりに師匠たちからの気持ちが込められているかのようだ。カップリングの「恋人芝居」は70年代のフォークテイストの歌謡曲風の楽曲。こちらは一転して若いOLくらいの主人公に見える。

「夜桜の宿」

2025年9月10日リリース

CRCN-8785 定価：￥1,500(税抜価格 ￥1,364) 1.夜桜の宿

作詩：水木れいじ / 作曲：四方章人 / 編曲：佐藤和豊

2.恋人芝居

作詩：本橋夏蘭 / 作曲：大谷明裕 / 編曲：佐藤和豊

3.夜桜の宿 [オリジナル・カラオケ]

4.恋人芝居 [オリジナル・カラオケ]

5.夜桜の宿 [一般用カラオケ]

6.恋人芝居 [一般用カラオケ]

■二見颯一「こころの声」

デビュー6年目でまだまだ元気な26歳の二見颯一。最近は韓国のオーディション番組『現役歌王JAPAN』に出演。三橋美智也の「達者でナ」を歌い、その声量とコブシ回しでド肝を抜いたのは記憶に新しい。この歌唱はYouTubeでも見られる。

1年ぶりの新曲は、なんと御大北島三郎が曲を提供（原譲二名義）。現在88歳という年齢ながら、まだまだ曲を作り続けているという御大には敬意しかない。そんな北島も注目する存在だという二見。「こころの声」は二見が得意とするコブシをガンガンに回せる、まさに我が意を得たりといった感じの楽曲だ。

その歌いっぷりは実に爽快。今回は２タイプ同時発売で、【タイプA】のカップリングに収録の「花ごころ」は、北島が作曲だけでなく作詞も手がけたもの。この辺りにも北島の気持ちが滲むようだ。【タイプB】に収録の「月待ちの夜」は歌謡曲タイプの楽曲で、あえてパワーを抑えた艶やかな声と切ないメロディがよく馴染む。

「こころの声」

2025年9月17日リリース



【タイプ A】

CRCN-8786 定価：￥1,500(税抜価格 ￥1,364) 1.こころの声

作詩：日野浦かなで / 作曲：原譲二 / 編曲：遠山敦

2.花ごころ

作詩：原譲二 / 作曲：原譲二 / 編曲：遠山敦

3.こころの声 [オリジナル・カラオケ]

4.花ごころ [オリジナル・カラオケ]

5.こころの声 [一般用カラオケ]

6.花ごころ [一般用カラオケ]

【タイプ B】

CRCN-8787 定価：\1,500 (税抜価格 \1,364) 1.こころの声

作詩：日野浦かなで / 作曲：原譲二 / 編曲：遠山敦

2.月待ちの夜

作詩：柳田直史 / 作曲：四方章人 / 編曲：義野裕明

3.こころの声 [オリジナル・カラオケ]

4.月待ちの夜 [オリジナル・カラオケ]

5.こころの声 [一般用カラオケ]

6.月待ちの夜 [一般用カラオケ]

■知里「泣き笑い」

今年でデビュー15周年の知里。可愛らしいルックスは変わらないが、クラシックの声楽出身でジャズの素養もあるという変わったキャリアの持ち主だ。それもあってか、近年の作品はラテン・テイストのものが多く、それが持ち味となっていた。

今回は15周年記念曲ということで、弦哲也が書いた少しポップな歌謡曲に荒木とよひさが持ち味の柔らかな言葉で歌詞をつけている。こういった曲でも知里の歌い方は演歌歌手とは違った表情豊かな個性があって、歌謡曲歌手とはこういう人をいうんだなとしみじみ聴いてしまう。カップリングの「最後の願い」は知里本人の作曲（麻生知里名義）によるスケールの大きなメロディを持ったバラード。サビでクラシック風の優雅な歌い口が少し聴かれるところが興味深い。このクオリティの楽曲を量産できるのならば、作曲家としてもいけるのではないだろうか。

「泣き笑い」

2025年9月24日リリース

CRCN-8789 定価：￥1,500(税抜価格 ￥1,364) 【収録曲】

1.泣き笑い

作詩：荒木 とよひさ / 作曲：弦 哲也 / 編曲：照屋 宗夫

2.最後の願い

作詩：伊藤 美和 / 作曲：麻生 知里 / 編曲：照屋 宗夫

3.泣き笑い [オリジナル・カラオケ]

4.最後の願い [オリジナル・カラオケ]

5.泣き笑い [男性用カラオケ]

6.最後の願い [男性用カラオケ]

小田純平「流れるままに」

ギター1本抱えて日本中を歌って回っている、サングラスにヒゲのシンガーソングライターの新曲。相変わらずのシブい歌声が魅力だ。作曲家としても人気で、フォーク調のドラマティックな楽曲には定評がある。

新曲の「流れるままに」は、もともとはプライベート盤に収録され、ライブではファンに親しまれている楽曲を再録音した新バージョン。演歌とは違った、堀内孝雄系のドラマティックなメロディのフォーク歌謡で、深い哀愁を呼び起こす。カップリングの「昭和生まれ」は河島英五が蘇ったかのような、旧い男の姿を歌った歌。旧い世代の新しいカラオケ・スタンダードになりそうな曲だ。3曲目の「もつれた愛」はさゆみとのデュエットで、場末のスナック感がある歌謡曲。こういった曲が似合うのも、懐の深さを感じさせる。

「流れるままに」

2025年10月8日リリース

CRCN-8792 定価：￥1,500(税抜価格 ￥1,364) 【収録曲】

1.流れるままに

作詩：ERINA / 作曲：小田 純平 / 編曲：矢田部正

2.昭和生まれ

作詩：かず翼 / 作曲：小田 純平 / 編曲：矢田部正

3.もつれた愛 (歌唱:じゅんぺい to さゆみ)

作詩：中村つよし / 作曲：小田 純平 / 編曲：矢田部正

4.流れるままに [オリジナル・カラオケ]

5.昭和生まれ [オリジナル・カラオケ]

6.もつれた愛 [オリジナル・カラオケ]

文◎池上尚志

