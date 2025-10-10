ホロライブ・白上フブキら人気VTuberが『ソニックレーシング クロスワールド』を実況配信 『マインクラフト』のコースもプレイ
レースゲーム『ソニックレーシング クロスワールド』（PS5／PS4／Xbox Series X|S／Xbox One、／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam、Epic Games Store））にて、ホロライブ所属のVTuber・白上フブキ、大空スバル、大神ミオ、戌神ころねによる実況配信が決定した。
【写真】「スティーブ」や「アレックス」が『ソニックレーシング クロスワールド』に参戦
本作は、ソニックたちが無限の世界が交差する次元を超えたレースバトルを繰り広げるレースゲームで、ソニックや仲間たち以外にも、DLCとして初音ミク、ジョーカー（『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』）、春日一番（『龍が如く』）、マインクラフト、スポンジ・ボブ、パックマンなど、多彩なキャラクターが参加する。
この度発表された実況配信では、9日に配信されたばかりの、有償DLC第1弾『マインクラフト』のレーサーやマシン、コースもプレイ予定。「スティーブ」「アレックス」「クリーパー」がレーサーとして参加するだけでなく、『マインクラフト』をモチーフにしたコースやマシン、楽曲も登場する。
配信は、10月13日20時に4人それぞれのYouTubeチャンネルにて配信。番組のURLは4人の公式エックスやYouTubeチャンネルから確認してほしい。
『ソニックレーシング クロスワールド』は、PS5／PS4／Xbox Series X|S／Xbox One、／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam、Epic Games Store）向けに発売中。
