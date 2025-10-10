ローグライト3Dアクションゲーム『夢幻桜楼閣』、無料体験版が本日配信開始 猫耳美少女が夢幻のダンジョンに挑む
2026年第1四半期配信予定のローグライト3Dアクションゲーム『夢幻桜楼閣』（PC（Steam））より、無料体験版が本日配信開始となった。
【写真】かわいい主人公・レトラのアクションシーン
本作は、ダンジョンを進んでキャラクターを強化し、ド派手なバトルや戦略が楽しめるローグライト3Dアクションゲーム。プレイヤーはカッコよくてかわいい双剣使いの褐色猫耳フード娘・レトラを操作し、夢幻桜楼閣の試練に挑む。開発を手掛けるのは、新進気鋭のインディーゲームサークル「電猫遊戯」だ。
■ストーリー
猫耳美少女の主人公『レトラ＝ストルティン』は、幻の楼閣のウワサを聞きつけて極東の国「オウラン」にやってきていた。そのウワサとは「夢幻の楼閣にて、試練に打ち勝ったものには神の遺物が手に入る」というもの。レトラはついに目的の楼閣にたどり着き、足を踏み入れるとその中に囚われてしまった。レトラは夢幻桜楼閣の試練に打ち勝ち、この楼閣の謎を解くことができるのだろうか？
無料体験版では、操作方法などを学べるチュートリアルや、多様な敵キャラとのバトルが楽しめる。また、10月13日から始まる「Steam NEXT フェス」でも本作をプレイ可能だ。
『夢幻桜楼閣』は、PC（Steam）向けに2026年第1四半期配信予定。
