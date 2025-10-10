俳優の古田新太、羽野晶紀、関西ジュニア内ユニット「ＡｍＢｉｔｉｏｕｓ」の真弓孟之が１０日、大阪市福島区のＡＢＣテレビで朗読劇「一富士茄子牛焦げルギー」（いちふじなすうしこげるぎー）の取材会に出席。古田は真弓にとってＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社の大先輩たちに連なる名誉ある（？）「手下」に任命した。

５回目の再演となる「一富士―」。羽野は４度目の「おかん」役だが、「おとん」の古田、「ぼく」の真弓は初出演。この日、羽野にも古田にも初めて会ったという真弓が「前髪切りすぎてオンまゆみ！」の自己紹介ギャグを披露したところ、羽野は「なんかやらなアカン…。勘弁してください」と困った様子。一方の古田は「どうも古田です」のひと言で済ませて笑いを取った。

ＳＴＡＲＴＯ社所属タレントとの共演が多い古田。初対面の真弓を早くも「タケ」と呼び「タケの先輩は俺の手下がムチャクチャ多い。そこらの店で『古田新太の手下です』って言ったら（予約を）取ってくれるから」とニヤリ。羽野が「て・し・た？」とあきれていると、古田は構わず「櫻井（翔＝嵐）とかな。松岡（昌宏＝元ＴＯＫＩＯ）とかな」と具体例を挙げ、真弓は「えええ…すご…」と恐縮しまくり。続けて古田は「またひとり手下ができてありがたい。大阪在住らしいから、大阪の手下として」と真弓を名誉ある（？）配下に任命した。羽野は「行きたくないときは断ったらええからな」とフォローを入れていた。

取材会の前に３人で約４０分、会話を弾ませたという真弓。「４０分くらいの中で大爆笑を１０回くらいかっさらって。テレビで見てる古田さんとまんま変わらんなという印象でした」と信奉するＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの村上信五がＭＣを務めるテレビ朝日系「ＥＩＧＨＴ―ＪＡＭ」（日曜・後１１時１５分）での古田の“活躍ぶり”と重ねていた。すると古田は再び「きのうもヤス（安田章大＝ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ）と飲んでました」とニヤリ。真弓は「こんなエピソード、ぽんぽん出てくるんです」と苦笑いを浮かべた。

古田はなおも「近い先輩で言うたら道枝（駿佑）だとか長尾（謙杜）とか大橋（和也）とか西畑（大吾）とか。あの辺は全員手下やから」と、なにわ男子の４人の名を挙げて追い打ち。真弓は「出てくるメンバー全部、頭の上がらないメンバーなんで…」とキラキラの瞳を曇らせた。古田は「ＡｍＢｉｔｉｏｕｓがまだグループデビューしてないて聞いてビックリ。ＡｍＢｉｔｉｏｕｓもコンプリートしていこうかな」と真弓を手始めに７人全員を手中に収めると宣言した。

「一富士―」は全編関西弁のハートウォーミングなストーリー。古田は「おとんはボケっぱなし。（だから）タケに任せたろうかなと。ウケんかったらツッコミのせいやからな」と真弓にさらなるプレッシャーを与えた。すると“新手下”は「こわ〜！ 頑張ります」と気合十分。羽野も「３人でやるからホンマに家族みたいになる。こないだ（２０２４年版で）一緒にやってた、こたちゃん（岡粼彪太郎＝元Ｌｉｌかんさい）、山西（惇）さんと、２か月くらい前に一緒にご飯食べました」と“家族ぐるみ”のつきあいを続けていることを明かし、真弓も「ホンマに楽しみすぎておかしくなりそうなぐらい」と期待していた。

「一富士―」は来年１月１５〜１８日に大阪・サンケイホールブレーゼ、同１月２９日〜２月１日に東京・渋谷区文化総合センター大和田さくらホールで上演される。