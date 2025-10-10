さっぱりとした飽きのこない味わい！厚生産業「新漬たくあんの素」「らくらくしば漬の素」

厚生産業株式会社が、地域で長年愛されてきた人気商品『新漬たくあんの素』と『らくらくしば漬の素』を2025年11月4日に新発売。

事業譲受した「漬物の素」シリーズの第2弾として、消費者の声に応え伝統の味を未来へ繋ぎます。

厚生産業「新漬たくあんの素」「らくらくしば漬の素」

発売日：2025年11月4日(火)

発売地域：全国／農協直売所

厚生産業は、2025年5月に宏昌食糧研究所より「漬物の素」事業を譲受。

第1弾の「粕漬けの素」に続き、第2弾として、地域の消費者や販売店から「無くなると困る」「ぜひ続けて欲しい」と多くの声が寄せられた『新漬たくあんの素』と『らくらくしば漬の素』が発売されます。

新漬たくあんの素

価格：800円(税別)／864円(税込)

内容量：500g(いりぬか400g、別添調味料100g)

賞味期限：常温13カ月

生大根を塩漬けして仕込める、手軽なたくあんの素。

干し大根でも漬けることができます。

甘味と旨味の調味料付きで、食べやすい味わいに仕上がります。

だいこん10kgを丸ごと漬けこむことができ、1〜3ヶ月の長期保存が可能です。

らくらくしば漬の素

価格：285円(税別)／307円(税込)

内容量：72g(小袋18g×4袋) ※野菜300〜400g×4回分

賞味期限：常温13カ月

きゅうり、かぶ、大根、人参など、様々な野菜と相性抜群のしば漬の素。

余った野菜を有効活用し、1年を通して好きな野菜でしば漬けが作れます。

ほのかなしその香りと唐辛子のアクセントで、さっぱりとした飽きのこない味わいが特徴。

刻んだ野菜に混ぜ、半日漬けるだけで出来上がる手軽さも魅力です。

長年愛されてきた伝統の味を、家庭で手軽に楽しめる漬物の素。

厚生産業の「新漬たくあんの素」と「らくらくしば漬の素」の紹介でした。

