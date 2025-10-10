総メニュー数は200アイテム以上！第16回 全肉祭 in 和歌山

Gi-FACTORYは、大型野外グルメイベント『全肉祭』を2025年10月18日(土)と10月19日(日)の2日間、和歌山県和歌山市の和歌山城砂の丸広場にて開催します。

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとした、西日本最大級の野外グルメイベントです。

第16回 全肉祭 in 和歌山

日程：2025年10月18日(土)〜10月19日(日)

時間：10:00〜21:00

会場：和歌山城砂の丸広場 (和歌山県和歌山市一番町)

店舗数：約60店舗

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる“肉”をテーマに、全国各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」

第16回目となる今回は、和歌山城砂の丸広場を会場に、約60店舗が出店し、2日間にわたって開催されます。

グルメ

全国から選考された約60店舗のグルメブースが集結し、総メニュー数は200アイテム以上にのぼります。

定番の肉料理から、魚肉、果肉を使った珍しいメニューまで、多彩なグルメを堪能できます。

また、大好評のワイン試飲コーナーや、企業ブースによる無料体験・サンプリングなども楽しめます。

ステージイベント

会場では、観覧無料のステージ企画も充実。

アイドルによる生ライブや、夜には迫力満点のファイヤーパフォーマンス集団によるパフォーマンスが披露されます。

さらに、スペシャルゲストとしてMEGARYUのMEGAHORNさんも出演予定です。

お子様向けブース

会場には、お子さまが楽しめるお遊びブースも用意されています。

大型エアー遊具や、射的・スーパーボールすくいといった縁日コーナーもあり、家族みんなで一日中楽しむことができます。

食欲の秋にぴったりの、グルメとエンターテイメントが融合した「全肉祭」

昼から夜まで、食べて、見て、遊んで、お腹も心も満たされる2日間です。

和歌山城で開催される大型野外グルメイベント「全肉祭」の紹介でした。

