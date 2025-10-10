感謝の気持ちを伝えるのにぴったりの一品！プリマハム「2025年冬ギフト」

プリマハムは、フリーキャスターの「永島優美さん」を2025年11月1日から販売を開始する冬ギフトのアンバサダーに起用！

永島さんの爽やかで親しみやすい人柄を通じて、「贈るよろこび」「受け取る幸せ」を広く伝えていきます。

プリマハム「2025年冬ギフト」

販売開始日：2025年11月1日(土)

取扱店舗：全国百貨店、主要スーパー、オンラインショップなど

アンバサダー：永島優美さん

プリマハムの新たなアンバサダーに、フリーキャスターの「永島優美さん」が就任。

「永島優美さん」の爽やかで親しみやすい人柄と明るい笑顔が、プリマハムのブランドメッセージ「ありがとうを、贈ります。」と重なることから、今回の起用に至っています。

「永島優美さん」は、2025年11月1日から販売が開始される冬ギフトのプロモーションにも携わります。

プリマハム アンバサダー 永島優美さん

「永島優美さん」はアンバサダー就任にあたり、「感謝の気持ちを届ける、お歳暮という大切な贈り物に関われることを大変光栄に思います。『ありがとうを、贈りたい』1人でも多くの方にそう思っていただけるよう励んでまいります。」とコメントしています。

匠の膳(R) ギフトセット TZ-MC

価格：5,000円(税込価格5,400円)

セット内容：特選ロースハム350g、特選ももハム230g

匠の膳(R) ギフトセット TZ-SA

価格：3,000円(税込価格3,240円)

セット内容：特選ロースハム36g×2、特選ももハム40g、あらびきウインナー70g、ハーブウインナー70g、ロース生ハム32g

恵味の黒豚(R) ギフトセット BPS-300

価格：3,000円(税込価格3,240円)

セット内容：特選ロースハム50g、特選ももハム50g、あらびきウインナー80g×2、あらびきステーキ110g

恵味の黒豚(R) ギフトセット BP-50(R)

価格：5,000円(税込価格5,400円)

セット内容：特選ロースハム300g、特選ももハム200g

匠伝説(R) ギフトセット TL-390

価格：3,800円(税込価格4,104円)

セット内容：特選ホワイトロースハム360g、スモークローフ140g、ペッパーローフ140g

匠伝説(R) ギフトセット TL-528

価格：5,000円(税込価格5,400円)

セット内容：特選ホワイトロースハム180g、上級ポークローフ140g、しっとり焼豚160g、ペッパーローフ140g、スモークローフ140g

新たなアンバサダー「永島優美さん」の就任で、プリマハムの冬ギフトがさらに魅力的に。

「匠の膳」「恵味の黒豚」「匠伝説」といった多彩なラインナップから、大切な方への感謝の気持ちを伝えるのにぴったりの一品を選べます。

プリマハムの2025年冬ギフトの紹介でした。

