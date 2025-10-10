第1弾はLINEスタンプが登場！ソニー・クリエイティブプロダクツ『きかんしゃトーマス』原作出版80周年記念「OVERWORK SERIES」
ソニー・クリエイティブプロダクツは、原作出版80周年を記念した日本オリジナルアートシリーズ「OVERWORK SERIES」を発表しました。
「働く」をテーマに、一生懸命に頑張る「トーマス」たちの人間らしくユニークな表情やシチュエーションを集めたアートシリーズで、2025年10月7日(火)より第1弾としてLINEスタンプを販売中です。
シリーズ名：OVERWORK SERIES
発表日：2025年10月7日(火)
『きかんしゃトーマス』原作出版80周年を記念し、日本オリジナルアートシリーズ「OVERWORK SERIES」が登場。
「働く」をテーマに、失敗やトラブルに見舞われながらも一生懸命に頑張る「トーマス」たちの人間らしくユニークな表情やシチュエーションを集めた、思わずクスっと笑えるアートシリーズです。
頑張る人々の忙しい毎日に寄り添い、前向きな気持ちをそっと届けます。
アートについて
「OVERWORK SERIES」というタイトルは、「パーシー」が「オーバーワークだ〜！」と叫ぶセリフからインスピレーションを得ています。
「トーマスとさかなつり」や「あかはなのジェームス」といった人気エピソードをもとに、ゆるくて可愛いタッチで描き起こされたアートが特徴です。
シリーズ1の12話「トーマスとさかなつり」
川の水を入れたタンクに魚が詰まってしまい、苦悶に耐えながら頑張る「トーマス」のシーンです。
シリーズ5の112話「パーシーとひつじ」
猛暑の中働き続け、心身共に疲れ果ててしまった「パーシー」の表情が見どころです。
シリーズ3の69話「あかはなのジェームス」
ミツバチに鼻を刺されてしまった「ジェームス」が、トラブルを解決して「働き蜂」と呼ばれるようになるエピソードが描かれています。
シリーズ1の3話「でてこいヘンリー」
雨に濡れるのが嫌でトンネルに閉じこもってしまった「ヘンリー」の、複雑な表情を浮かべるシーンです。
OVERWORK SERIES LINEスタンプ
販売開始：2025年10月7日(火)
「OVERWORK SERIES」のアートで作られた「きかんしゃトーマス おしごとスタンプ」が登場。
「ご自愛ください」「折り返しください」など、仕事やプライベートでも使えるスタンプが40種類ラインナップされています。
仕事の苦しさも楽しさも感じながら前向きに進む「トーマス」たちの姿は、働くわたしたちの背中をそっと押してくれます。
どこか人間らしくてユニークな表情がかわいい、新しいアートシリーズの今後の展開に注目です。
ソニー・クリエイティブプロダクツが発表した『きかんしゃトーマス』の「OVERWORK SERIES」の紹介でした。
(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.
