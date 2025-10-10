お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が10日、コンビでパーソナリティーを務めるニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）で、かつての不動産トラブルを振り返った。

過払い金の話題になり、「いや〜ビビったよね、水道料金」と切り出した岡村。以前にもラジオでしゃべった話として、「家を見に行って、内見をした時に水が流れっぱなしになってたみたいで、そこで契約を決めたらプール2杯分の水道料金を払えってなって」と話した。

そのため「“え、なんで俺が？”ってなって」と回想。当時のリスナーとのやり取りを振り返った岡村は、「それこそ350万も」と思い出し、「めちゃイケのロケが（自宅に）入って、“ガンマイクが天井に当たった”言うて。全部塗り直さなアカンってなって、いくらですか？って」と打ち明けた。

そして「敷金と礼金からナンボか出すやん、原状復帰に。それ丸々取られて、350万払えって。そんなことある？」と疑問。これを同番組で話したところ、「弁護士みたいな人が“それは契約違反になるから払わなくていいです”」と回答が。「それでオーナーさんに“おかしいです”って言うたら、全額350万のはなくなった」と説明。「危なかったよね」と語っていた。