「らあめん花月嵐」は、期間限定メニュー『煮干し中華そば 旨NIBO』を、2025年10月8日(水)より国内の花月嵐にて販売開始しました。

煮干しラーメン好きはもちろん、これまであまり食べたことが無かった方にもおすすめの一杯です！

らあめん花月嵐「煮干し中華そば 旨NIBO」

価格：980円(税込)

発売日：2025年10月8日(水)

販売店舗：日本国内のらあめん花月嵐

らあめん花月嵐が、過去の経験で培ったノウハウをもとにゼロから組み立てた、新しいかたちの煮干しラーメン。

煮干し特有のクセをおさえながらも、旨味はしっかりと感じられるスープが特徴です。

計算された麺や具材とのハーモニーが楽しめる、こだわりの一杯に仕上げられています。

奥行きのある“旨NIBO”スープ

スープは、煮干しのクセを抑えつつも、その旨味をしっかりと引き出した絶妙なバランス。

食べ進めるほどに、後述の燻しチャーシューの香ばしい香りがスープに溶け出し、味わいにさらなる深みをもたらします。

特製中太麺

麺は、スープにしっかりと絡み、煮干しの旨味を引き立てる特製の中太麺を採用。

なじみ深いこの麺がスープとの一体感を生み出し、煮干しの旨さを存分に楽しませてくれます。

こだわりの燻しチャーシュー

トッピングのチャーシューは、香ばしく燻されており、旨NIBOスープとの相性も抜群です。

さらに満足感を求める方には“肉増しバージョン”も用意されており、味の変化も楽しめます。

計算された具材のハーモニー

シャキシャキとした食感の玉ねぎと万能ねぎ、スープと馴染んでとろける海苔、爽やかな香りを添える柚子、そして味を引き締める辛味タレ。

すべての具材が、主役である煮干しの旨味を最大限に引き立てるよう緻密に設計されています。

らあめん花月嵐が長年の経験を注ぎ込んで生み出した、新しい煮干しラーメン。

計算し尽くされたスープ、麺、具材のハーモニーが楽しめる、今だけの特別な一杯です。

らあめん花月嵐の期間限定メニュー「煮干し中華そば 旨NIBO」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 煮干し特有のクセをおさえながらも、旨味はしっかりと感じられる！らあめん花月嵐「煮干し中華そば 旨NIBO」 appeared first on Dtimes.