お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（55）が10日までに更新されたテレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」にゲスト出演。親交が深い人物とのエピソードを明かした。

同動画は「耳の穴かっぽじって聞け！」の未公開トーク。上田は昔から親交が深い古坂大魔王と共にゲスト出演した。

2人そろって番組ゲストに呼ばれたのは初めてだといい古坂は「ちょっとうれしいのよ」とハイテンション。「俺が全然仕事なくて月の給料8万円ぐらいの時10年ぐらいあったんだけど、W杯とかあると、ワンルームの家に（上田が）普通に遊びに来てたよ。売れっ子司会者が『Going！』終わりでワンルーム来て一緒に観てた」と振り返った。

これを聞いたMCのウエストランドの井口は「上田さんは古坂さんがとにかく面白いってあらゆるところで散々言ってたけど中々売れない中、ツイッターの1個で一気に売れた」と“ピコ太郎”に扮した古坂が「PPAP」で爆発的に売れたことを指摘。上田が「ほんとだよ、爆笑問題も俺たちも古坂が面白いってずっと言ってて。での別にそれ何の影響もない」と思わぬブレークを皮肉たっぷりに振り返った。

上田による古坂の売り込みについて、古坂はさらに「番組まで作ってくれてよ。『上田ちゃんネル』ってあるでしょ、あれは俺としゃべるためだけに作ってくれたのよ。スポンサーつかないなら“俺が金払うわ”って言って」と告白。MCのとろサーモンの久保田は「愛人みたいだな」とつっこんだ。