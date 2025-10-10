メガハウスから、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ１/１セット 10th Anniversary』が登場。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、2025年10月10日(金)13時より予約受付が開始されました。

メガハウス『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ１/１セット 10th Anniversary』

価格：16,500円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年10月10日(金)13時〜2025年11月下旬頃予定

商品お届け：2026年4月予定

販売ルート：プレミアムバンダイ、あみあみ、アニメイト限定

サイズ：オルガ 全高約120mm、ミカヅキ 全高約100mm

セット内容：彩色済完成品フィギュア2体

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』放送10周年を記念し、メガハウスが展開するスピンオフ作品「3丁目のおるふぇんちゅ」が再始動！

宇宙ネズミの「ミカヅキ」と「オルガ」が、リアルな1/1サイズのデフォルメフィギュアになって登場です。

キャンバスアート「相棒」のイラストを元に、愛らしい姿が立体化されています。

「3丁目のおるふぇんちゅ」シリーズについて

「3丁目のおるふぇんちゅ」は、メガハウス発の「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」完全スピンオフ作品です。

劇中で「三日月・オーガス」たちが“宇宙ネズミ”と呼ばれることから、「ミカヅキ」や「オルガ」など鉄華団のメンバーがネズミに変身。

『あったかいトコロ』を探す大冒険を繰り広げる物語です。

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念プロジェクト

2015年10月の放送開始から10周年を迎える『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』

10周年記念プロジェクトとして、特別編集版や新作短編の劇場公開も予定されています。

ファン待望のフィギュアと共に、ますます盛り上がる『鉄血のオルフェンズ』の世界を楽しめます。

10周年という記念すべき年に登場した、愛らしい「ミカヅキ」と「オルガ」のリアルサイズフィギュア。

作品のファンはもちろん、「おるふぇんちゅ」の世界観が好きな方にもたまらないアイテムです。

メガハウスから登場する『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ１/１セット 10th Anniversary』の紹介でした。

(C)創通・サンライズ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 愛らしい姿が立体化！メガハウス『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ１/１セット 10th Anniversary』 appeared first on Dtimes.