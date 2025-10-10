愛らしい姿が立体化！メガハウス『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ１/１セット 10th Anniversary』
メガハウスから、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ１/１セット 10th Anniversary』が登場。
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、2025年10月10日(金)13時より予約受付が開始されました。
メガハウス『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ１/１セット 10th Anniversary』
価格：16,500円(税込)(送料・手数料別途)
予約期間：2025年10月10日(金)13時〜2025年11月下旬頃予定
商品お届け：2026年4月予定
販売ルート：プレミアムバンダイ、あみあみ、アニメイト限定
サイズ：オルガ 全高約120mm、ミカヅキ 全高約100mm
セット内容：彩色済完成品フィギュア2体
『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』放送10周年を記念し、メガハウスが展開するスピンオフ作品「3丁目のおるふぇんちゅ」が再始動！
宇宙ネズミの「ミカヅキ」と「オルガ」が、リアルな1/1サイズのデフォルメフィギュアになって登場です。
キャンバスアート「相棒」のイラストを元に、愛らしい姿が立体化されています。
「3丁目のおるふぇんちゅ」シリーズについて
「3丁目のおるふぇんちゅ」は、メガハウス発の「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」完全スピンオフ作品です。
劇中で「三日月・オーガス」たちが“宇宙ネズミ”と呼ばれることから、「ミカヅキ」や「オルガ」など鉄華団のメンバーがネズミに変身。
『あったかいトコロ』を探す大冒険を繰り広げる物語です。
『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念プロジェクト
2015年10月の放送開始から10周年を迎える『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』
10周年記念プロジェクトとして、特別編集版や新作短編の劇場公開も予定されています。
ファン待望のフィギュアと共に、ますます盛り上がる『鉄血のオルフェンズ』の世界を楽しめます。
10周年という記念すべき年に登場した、愛らしい「ミカヅキ」と「オルガ」のリアルサイズフィギュア。
作品のファンはもちろん、「おるふぇんちゅ」の世界観が好きな方にもたまらないアイテムです。
メガハウスから登場する『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ１/１セット 10th Anniversary』の紹介でした。
(C)創通・サンライズ
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 愛らしい姿が立体化！メガハウス『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ１/１セット 10th Anniversary』 appeared first on Dtimes.