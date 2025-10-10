《勝利の女神のよう》

【写真】「ラッキーカラー」で大谷を応援！奥様会に出席した真美子さんが美しい

日本時間10月9日、ロサンゼルス・ドジャース選手の妻たちが運営する『ドジャース・ワイブズ』のインスタグラムが更新。大谷翔平選手が「1番DH」で先発出場したフィリーズとの試合前、英語で《さあ、みんなで盛り上がって行こう!》とのコメントをつけて“奥さまたち”の集合写真がアップされた。ドジャースタジアム近くで撮影されたと思われる写真の中には、黒の半袖で袖口に白ラインが入ったトップスにダメージジーンズを履いた真美子さんの姿も。この投稿には冒頭のようなコメントに続いて、以下のような声が並んだ。

《真美子夫人いると安心》

《今日も真美子さんが見れて嬉しいです》

《真美子さん、いい笑顔》

10月1日と2日にも“奥さま会”インスタに投稿された集合写真に真美子さんが登場。スポーツ紙記者が語る。

「4月に第一子を出産した後、7月のオールスターでのレッドカーペットショーで鮮やかな桃色のドレスを着て登場しましたが、公に姿を見せたのは、それ以来でした。真美子さんは応援に行ける試合に、愛犬のデコピンを連れて、お子さんはベビーカーに乗せて来ていることもあるようですが、ドジャースから現地のマスコミには“真美子さんや家族の姿を撮って報じないでほしい”といったお達しが出ているそうです」

バスケ選手時代の「ラッキーカラー」

10月1日は黒のノースリーブに白パンツ姿。2日は白のシースルーの長袖トップスに黒のパンツルックで笑顔を見せていた真美子さん。

「元バスケットボール選手だった彼女は、ラッキーカラーが白と黒のモノトーンだと報じられたことがあります。奥さま会の多くの夫人たちが着ていた黒の半袖トップスは、元NFLのスター選手の夫人が立ち上げたブランドとコラボした特注品だったようですが、真美子さんが白と黒の服を着ていたのは勝負服として意識していたのかもしれません」（前出・スポーツ紙記者）

フィリーズとの第3戦では、5打数無安打に終わった大谷。ワールドシリーズ連覇に向けて、真美子さんも“白星”を願って応援する。