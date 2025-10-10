¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤é¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤ªÈäÏªÌÜ¥é¥¤¥Ö¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¤Ï¡©½é¤ÎÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â¸ÄÀË¤«¤ÊÇµÌÚºä46¡Ö6´üÀ¸¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¿¼·¡¤ê
4´üÀ¸¡¦²ì´îÍÚ¹á¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿39ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×(7·î30ÆüÈ¯Çä)¤¬38ºîÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿ÇµÌÚºä46¡£¡ÖSame numbers¡×¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿²Æ¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¸À¤¨¤ë¡Ö¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤Ç¤Ï16¸ø±é¤Ç26Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÀ®¸ùÎ¢¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
º£Ç¯¤Î2·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°¦Åæ¿´¶Á¡¢Âç±Û¤Ò¤Ê¤Î¡¢¾®ÄÅÎèÆà¡¢³¤îµ¼ëè½¡¢ÀîÃ¼¹¸ºÚ¡¢ÎëÌÚÍ¤Æè¡¢À¥¸Í¸ý¿´·î¡¢Ä¹ÅèÑÛºù¡¢ÁýÅÄ»°è½²»¡¢¿¹Ê¿Îï¿´¡¢ÌðÅÄË¨²Ú¤Î6´üÀ¸11Ì¾(¢¨¾®ÄÅÎèÆà¤Ï³Ø¶È¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê³èÆ°µÙ»ßÃæ)¡£¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À»ÃÏ¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢6´üÀ¸¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ëµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤éÁá¤¯¤âÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢Æü¤ËÆü¤ËÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÇµ⽊ºä46 ½éÈäÏª¤Î²ñ ¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢6´ü⽣¤Ç¤¹¡Ù ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Î²ñ¡×¤¬Lemino¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢4·î6Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤ªÈäÏªÌÜ¥é¥¤¥Ö¡ÖÇµ⽊ºä46 ½éÈäÏª¤Î²ñ ¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢6´ü⽣¤Ç¤¹¡Ù¡×¤ò¡¢ÅöÆü¤ÎMC¤òÌ³¤á¤¿3ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Çßß·ÈþÇÈ¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¿û¸¶ºé·î¡¢¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÀîºÌ¤È6´üÀ¸¤Î13Ì¾¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
»×¤ï¤ºÎÞ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸½¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë½é¤á¤ÆÎ©¤Ã¤¿¶ÛÄ¥¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö1Ê¬¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥ì¥¨¡¢À¸¤±²Ö¡¢½ñÆ»¤Ê¤É»×¤¤»×¤¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡ÖÆÃµ»ÈäÏª¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤ÁÌ£¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿Á°È¾¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢6´üÀ¸¤ÎË¤«¤Ê¸ÄÀ¤ò²þ¤á¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¸åÈ¾¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡ÖOVERTURE¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡×¤«¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£38ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿6´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ö¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥ÈÊÒÁÛ¤¤¡×¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¤ÊÀ¼±ç¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î½é¥é¥¤¥Ö¤Ç²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤«¤é¤Ï¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÂçÉñÂæÅöÆü¤Î¿´¶¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë10·î10Æü(¶â)¤«¤é¤Ï¡¢½é¤ÎÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤Ê¤ë¡ÖÇµÌÚºä46 6´üÀ¸²ÔÆ¯Ãæ¡×¤âÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÂÎÅö¤¿¤ê¤ÎPR³èÆ°¤Ë¶Ð¤·¤à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢½é²ó¤ÎÊ¡²¬¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·³ã¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢²Æì¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇµÌÚºä46¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Á´¹ñ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ø¤ÈÂ¤ò±¿¤Ö¡£
ÃÏ¸µ¤Î¾ðÊó»ï¤ä¥é¥¸¥ª¡¢CD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤Î¹Êó³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÃÏ½Ð¿È¤ÎÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢´Ñ¸÷¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËþµÊ¤¹¤ë¡£
·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ°é¤Þ¤ì¤ëÆ±´ü¤Îå«¤ä¿ï½ê¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹Åù¿ÈÂç¤ÊÁÇ´é¤Þ¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¤ÎÄÁÆ»Ãæ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿6´üÀ¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê6´üÀ¸¤Î³èÌö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢39ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿4´üÀ¸¡¦¶âÀî¼ÓÌí¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥À¡¼³Ú¶Ê¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤Î¡Ö39thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯ÇµÌÚºä46¡£¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Îº£¸å¤«¤é´ã¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
